地制法修法 林右昌：大基隆應優先考慮

林右昌表示，基隆的陸地和海洋面積並不小，在行政區劃上應要被優先考慮（記者盧賢秀攝）

2021/12/21 19:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕蔡英文總統19日邀府院黨重要人士討論行政區劃調整、修改地制法等，基隆市長林右昌今天（21日）表示，基隆是北部重要港口，管轄區域包括廣大的海洋，台灣是海洋國家，基隆有條件成為非常有魅力、有發展性的海洋城市，在行政區劃上應優先考慮基隆。

針對柯文哲批評行政區劃、地制法修法是錯上加錯，為選舉而修法，林右昌說，現在大家開始在討論國家城市的行政區劃合理化，他認為是正向的，也是一個好事，也診這個時機點，大家互相討論，把制度性的問題解決。

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林右昌表示，他一再主張，要落實民進黨的十年政綱、推動縣市的平權，讓城鄉的發展能夠更為均衡，讓這個制度的變革能夠帶來人民的福祉，以及經濟的一個發展。

如果修法可以為制度的變革開一扇門，可以更正向的討論，不過在修法的同時，行政院其實應該要就行政區的合理化、提出配套的規劃，這樣會更為完美。

林右昌指出，目前6都的人口已經有1628萬人，佔全國的人口70%，再加上最近積極討論的彰化縣和新竹縣，就有1855萬的人口，占全國人口80.6%，那其他20%非直轄市民眾，也必須在修法時被討論、照顧

林右昌指出，離島澎湖、金門、馬祖有離島建設條例、離島建設基金；花蓮跟台東有花東的建設條例、花東的建設基金，剩下的屏東、嘉嘉、雲林、苗栗和基隆，也應該有更合理的處裡。基隆也提出行政區劃大基隆市的構想，有基隆港而且整個創稅有二千億，也應該要被重視和討論。

此外，行政院應該要有配套的規劃，要訂定日出條款，對非非直轄市的這些城市，應該要有一個明確的期程，讓非直轄市的民眾對未來發展有一個明確的方向，在這過渡時期，非直轄市的預算、中央的補助，應該要適度的增加，這樣可平衡城鄉發展，讓所有的民眾都能較為安心，對於整個國家發展、城鄉均衡，也同步解決一些不平等或不合理的制度。

林右昌也強調，基隆市是有條件的，是整個北海岸的一個最重要的一個港口，連結東北角與北海岸，甚至包括台灣的極北跟極東點，都是基隆市的管轄範圍，基隆並不小，台灣是一個海洋國家，基隆市是有潛力、有魅力的海洋城市，應該得到中央的重視，並且在行政區劃上要被優先的考慮。

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