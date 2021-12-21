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    藍營公投慘敗卻檢討高雄 四叉貓貼投票分布圖酸：不敢檢討北部

    國民黨在四大公投慘敗，藍營人士因此相當崩潰，「戰鬥藍」領袖趙少康（見圖）分析公投選票結構，稱在反萊豬議題上「高雄決定全台灣人吃萊豬」，言論一出遭網友砲轟。（資料照）

    國民黨在四大公投慘敗，藍營人士因此相當崩潰，「戰鬥藍」領袖趙少康（見圖）分析公投選票結構，稱在反萊豬議題上「高雄決定全台灣人吃萊豬」，言論一出遭網友砲轟。（資料照）

    2021/12/21 19:15

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在四大公投慘敗，藍營人士因此相當崩潰，「戰鬥藍」領袖趙少康分析公投選票結構，稱在反萊豬議題上「高雄決定全台灣人吃萊豬」，言論一出慘遭砲轟。對此，網紅「四叉貓」貼出北部投票分布圖打臉，諷刺「國民黨不敢檢討北部的村里，只敢檢討高雄人」。

    「四叉貓」今在臉書表示，失敗後抓戰犯難免，不過檢討選民是大忌，「現在一堆藍營的民嘴和政治人物在檢討高雄是怎樣？」他隨後又發文貼出一張北北基投票分布圖表示，如果硬要用地區劃分的話，細分到每個村里看投票結果，「第18案公投（反萊豬）在新北市和台北市其實不支持的區塊比較大喔」。

    「四叉貓」說明，圖中紫色為該村里的「同意票」比較多，綠色為該村里的「不同意票」比較多，「只是紫色區塊的人口比較多，所以才會投出台北、新北的同意票比較高」。

    「四叉貓」對此酸說，現在國民黨不敢檢討北部的村里，「只敢檢討高雄人要全國吃萊豬就對了」。網友見狀紛紛留言「檢討出戰犯就麻煩惹」、「失智藍確定要帶風向戰南北了嗎？奉勸一句，南部鄉親你惹不起！」、「原來還有細節」、「台北市也只有萬華大同士林傳統綠營票倉反對票比較多而已，不意外。」、「這圖太強了吧」，網紅「鬼才阿水」也留言笑說，「國民黨最錯誤的選擇是選數位豬哥亮不是數位貂蟬 當初讓你吃飽就什麼事情都沒了」。

    四大公投落幕，「戰鬥藍」領袖、中廣董事長趙少康昨在節目上表示，在反萊豬議題上，全國同意和不同意差20萬票，高雄一個地方就贏20萬票，某個程度而言，高雄一個地方決定全台灣人吃萊豬。對此，高雄市長陳其邁今回擊，這是民主邏輯的錯誤，難道新北市有71萬人投反萊豬不同意，也是強迫大家吃萊豬嗎？

    「四叉貓」貼出北部投票分布圖打臉，諷刺「國民黨不敢檢討北部的村里，只敢檢討高雄人」，他說明，圖中紫色為該村里的「同意票」比較多，綠色為該村里的「不同意票」比較多，「只是紫色區塊的人口比較多，所以才會投出台北、新北的同意票比較高」。（圖取自四叉貓臉書）

    「四叉貓」貼出北部投票分布圖打臉，諷刺「國民黨不敢檢討北部的村里，只敢檢討高雄人」，他說明，圖中紫色為該村里的「同意票」比較多，綠色為該村里的「不同意票」比較多，「只是紫色區塊的人口比較多，所以才會投出台北、新北的同意票比較高」。（圖取自四叉貓臉書）

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