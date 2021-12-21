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    臨時取消唐鳳演講有中方介入？ 南韓外交部官員否認

    行政院政委唐鳳。（資料照）

    行政院政委唐鳳。（資料照）

    2021/12/21 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓「第四次工業革命委員會」原邀行政院政委唐鳳演講，卻在當日清晨臨時取消，並在通知取消的電郵中直言是因「考量兩岸關係」，面對中方是否介入的質疑，南韓外交部官員否認該說法，僅稱是考量各種條件、狀況後做出的決定。

    南韓「第四次工業革命委員會」臨時取消唐鳳演講，還在電郵中稱原因是「考量兩岸關係各層面」（Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration.），我外交部憤而批評韓方行為失禮，隨後召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌，表達強烈不滿、嚴正抗議的立場。

    洪淳昌昨回應，會向南韓外交部轉達我方立場，並稱根據他的初步瞭解，第四次工業革命委員會是基於「綜合性考量」取消邀請，「台韓關係及雙方實質合作將穩定不變」。

    根據《韓聯社》報導，南韓外交部官員今天給出和洪淳昌差不多的說法，並否認中方介入此事。

    報導指出，南韓外交部事前未先得知唐鳳受邀出席，因此外界有分析認為，該事件顯現南韓政府內部溝通不良，導致給我國造成「外交失禮」，另外也有分析稱，南韓在公布演講嘉賓名單後又決定取消，可能是無法預判唐鳳若出席會象徵何種政治意涵。

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