臨時取消唐鳳演講有中方介入？ 南韓外交部官員否認

行政院政委唐鳳。(資料照)

2021/12/21 15:40

〔即時新聞/綜合報導〕南韓「第四次工業革命委員會」原邀行政院政委唐鳳演講,卻在當日清晨臨時取消,並在通知取消的電郵中直言是因「考量兩岸關係」,面對中方是否介入的質疑,南韓外交部官員否認該說法,僅稱是考量各種條件、狀況後做出的決定。

南韓「第四次工業革命委員會」臨時取消唐鳳演講,還在電郵中稱原因是「考量兩岸關係各層面」(Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration.),我外交部憤而批評韓方行為失禮,隨後召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌,表達強烈不滿、嚴正抗議的立場。

洪淳昌昨回應,會向南韓外交部轉達我方立場,並稱根據他的初步瞭解,第四次工業革命委員會是基於「綜合性考量」取消邀請,「台韓關係及雙方實質合作將穩定不變」。

根據《韓聯社》報導,南韓外交部官員今天給出和洪淳昌差不多的說法,並否認中方介入此事。

報導指出,南韓外交部事前未先得知唐鳳受邀出席,因此外界有分析認為,該事件顯現南韓政府內部溝通不良,導致給我國造成「外交失禮」,另外也有分析稱,南韓在公布演講嘉賓名單後又決定取消,可能是無法預判唐鳳若出席會象徵何種政治意涵。

