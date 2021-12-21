完全子虛烏有！林智堅回擊徐耀昌「染指」苗栗說

林智堅抨擊徐耀昌「染指」苗栗說 完全子虛烏有！（記者蔡彰盛攝）

2021/12/21 15:43

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〔記者蔡彰盛／竹市報導〕針對苗栗縣長徐耀昌嗆新竹市長林智堅別「染指」苗栗的說法，林智堅下午反擊，表示他的立場始終主張竹竹合併升格，這也是大家都很清楚的。希望徐耀昌就事論事，「說甚麼我要染指苗栗」，完全是子虛烏有！

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苗栗縣長徐耀昌昨天嗆新竹市長林智堅別染指苗栗，民進黨籍新竹市議員劉康彥指「竹竹苗併是徐耀昌與楊文科提出」，不解為何要說林智堅染指，反擊「不懂國王的邏輯」；徐耀昌今強調，是林自己曾提把苗栗拆開「消滅式」的合併，讓他深感不以為然，並提醒林勿因此而留歷史惡名。

林智堅表示，此事係9月6日他透過專訪倡議新竹縣市合併後，當天新竹縣長楊文科公開回應，不僅竹竹要合併，還應該修法拚升格。

幾天後傳出，楊文科9月12日邀竹竹苗的民代召開合併升格座談會，他因為獲悉此訊息，基於過去情誼，禮貌致電徐耀昌，請教徐怎麼看待此事，雙方只是意見的交換，他也誠懇向徐耀昌說明竹竹升格的想法。

林智堅說，電話當中，就苗栗部分雖然雙方也有談到，但他的立場始終主張竹竹合併升格，這也是大家都很清楚的。林智堅說，希望徐耀昌就事論事，「說甚麼我要染指苗栗」，這完全是子虛烏有。

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