公投不同意票得票率爭第1 賴惠員：我才是台南最高

有媒體報導，台南6名黨籍立委以郭國文選區的「不同意」票近68%，得票率最高，但綠委賴惠員今天強調，這牽涉到計算方式不同，若以各行政區平均不同意率而言，她選區的平均不同意得票率為67.77%，才是台南最高。（資料照）

2021/12/21 14:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕1218的4大公投民進黨以4：0完封，而台南市的不同意得票率，居全台之冠。有媒體報導，台南6名黨籍立委以郭國文選區的「不同意」票近68%，得票率最高，但綠委賴惠員今天強調，這牽涉到計算方式不同，若以各行政區平均不同意率而言，她選區的平均不同意得票率為67.77%，才是台南最高。

媒體報導，針對台南市各民進黨立委的選區進行「不同意」得票率的分析，以郭國文的67.98%最高，其次為賴惠員的66.01%，其他依序是陳亭妃的63.32%、王定宇的61.85%、林宜瑾的60.8%、林俊憲的59.39%。

請繼續往下閱讀...

賴惠員解釋，報導中的數據是先將自己選區（多個行政區）的同意票與不同意票加總後，再用「總不同意票／（總同意+總不同意）×100%」，因為不同區之間可以以多補少，所以這樣算起來郭國文為67.98%最高，她的66.01%為次高。

但賴惠員強調，如果是先將各行政區（單一行政區）不同意率計算出來之後，再把各選區中的各行政區的數字取平均，因為區跟區間無法以多補少，也表示各區不同意率都有被整體帶動起來。若以各行政區平均不同意率而言，在她選區當中的平均不同意率為67.77%最高，郭國文為65.13%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法