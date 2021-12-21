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    流會比開會多！南市議會臨時會7天流會4次

    台南市議會臨時審查預算，今天因出席人數只有20人，不足半數又流會。（記者王姝琇攝）

    台南市議會臨時審查預算，今天因出席人數只有20人，不足半數又流會。（記者王姝琇攝）

    2021/12/21 13:22

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市議會自12月13日加開臨時會趕工審預算，結果今天又流會。綠營議員呂維胤表示，這已是此次臨時會7天以來，第4天流會，整個算起來流（散）會天數還比實際開會來得多，明天就是臨時會閉幕，至今市府明年度總預算仍有近2/3未審，成功開會審預算的時間之少，也讓這次臨時會召開顯得失去意義。

    今天上午因出席人數不足半數28人，主席、市議員林易瑩兩度宣布休息10分鐘，於上午9點51分，因出席人數只有20人，主席隨即敲槌宣布散會。

    呂維胤認為，根據議事規則，每次延會以30分鐘為限，得延會1次，依此規則計算，大會最晚大約可延至10點半左右開會，委員會的主席應考量到台南幅員廣大、議員距離等因素，10分鐘延會雖是主席裁量權，但呼籲在不影響預算審查的情況下，不要以10分鐘作為延會，可按照議事規則做彈性調整。

    呂維胤表示，以今天來說，民進黨團成員出席人數也都是各黨之冠，即便主席在9點51分宣布散會後，在10點前都有成員陸續來到黨團辦公室，他黨也有議員陸續到來，照理說該可以開成，就可以審查預算到下午5點30分。

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