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    防火空間違建隔17間房出租 拆除前1天大學生才知道要被趕走

    中正大學特區2棟出租套房間的防火空間違章增建遭拆除。（記者蔡宗勳攝）

    中正大學特區2棟出租套房間的防火空間違章增建遭拆除。（記者蔡宗勳攝）

    2021/12/21 13:20

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉中正大學特區有處出租套房，因廖姓房東將分隔2棟的出租套房防火空間增建後連成一棟，加上6樓頂樓違章加蓋，合計多出17間套房出租，雖去年9月就被裁定違章建築，但房東並未改善，嘉義縣政府今天上午執行強制拆除工作，房東見大勢已去，只能爭取6樓加蓋部分延至明年2月底前自行拆除，防火空間增建部分則由怪手破壞至不堪使用。

    由於房東直到拆除前夕都還在奔走爭取延拆，根本未告知房客違章部分即將被拆除，因房客以中正大學為主，中正校方得知後，立即與縣政府協調希望在學期結束後再拆遷，避免影響到學生學習，但縣政府回應已經向房東告知其違建未獲改善且公告多時，無法再延。

    中正大學生活事務組發現事態嚴重，同中正大學學生會發布訊息，請居住該處受影響的學生可和生活事務組，校方會協助住宿事宜。

    廖姓房東指出，違章增建被拆沒有話講，但時間實在是太緊迫，12月5日接獲通知，21日就要執行，才會積極奔走緩拆，但未能如願，實在很無奈。

    縣府強調，這處出租套房每層樓的房間逾6間，屬高度密集住宅，消防安全性要求更高，但房東將防火空間增建、樓梯間也太小，甚至每層樓的防火門也拆除，罔顧住戶安全，才會迅速執行公權力，避免發生憾事。

    有些房客昨天才得知房子今天將被拆，漏夜整理東西搬走，房間內留下一堆垃圾，宛若逃難般。

    中正大學特區2棟出租套房間的防火空間違章增建遭毀損至不堪使用。（記者蔡宗勳攝）

    中正大學特區2棟出租套房間的防火空間違章增建遭毀損至不堪使用。（記者蔡宗勳攝）

    廖姓房東夫妻無奈看著違建被拆。（記者蔡宗勳攝）

    廖姓房東夫妻無奈看著違建被拆。（記者蔡宗勳攝）

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