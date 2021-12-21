顏寬恒送洗衣精是否涉賄？ 林靜儀、顏寬恒交鋒

顏寬恒贈送的洗衣精，台灣基進向地檢署檢舉價格超過30元有賄選之虞。 （記者陳建志翻攝）

2021/12/21 12:52

［記者陳建志／台中報導］台中第二選區立委補選，昨天台灣基進前往台中地檢署，告發國民黨候選人顏寬恒贈送的洗衣精，市價超過30元，有違反選罷法的疑慮，民進黨候選人林靜儀今天表示，挑選競選小物很謹慎，也沒有財力、資源送價格較高的東西；顏寬恒則說，洗衣精小物就是16、17元，卻一定要抹黑、扣帽子。

台灣基進組織部主任李雨蓁與沙鹿在地律師陳冠琳，昨天前往台中地檢署進行告發，表示接獲民眾檢舉，顏寬恒在大肚和沙鹿的三鹿里等區域，贈送貼有他宣傳文宣的「冬瓜牌洗衣精」，查詢後市價超過30元有賄選疑慮。

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民進黨候選人林靜儀表示，競選團隊在選擇宣傳物品前都會仔細評估，並先詢問過律師避免有賄選疑慮，非常謹慎看待如何讓民眾能拿到自己的資料、互動，又沒有違法之虞。當然也必須承認，整個競選團隊沒有能力和財力、資源，可以用價格較高的競選小物來進行輔選。

顏寬恒則說，贈送的洗衣精小物，明明就是16、17元，硬要把它說成46塊，質疑林的競選幹部去告發有意義嗎？還質疑基進黨自己之前送的牙膏，價格是否更高？還有民進黨的蔡易餘委員之前送的洗碗精，價格是否更高？上面還貼著總統的照片，難道跟總統在一起就可送比較多？

顏寬恒批評，別人都符合法律規範競選，卻一定要抹黑、造謠、扣帽子，還在網路上惡意宣傳，這種操作無所不在，希望對手競選過程真的符合所對外宣傳的「溫柔、堅定」。

林靜儀今天表示，自己挑選競選小物都很謹慎，避免有觸法之虞。 （記者陳建志攝）

顏寬恒（右）強調，洗衣精價格約16、17元符合法律規範，不要抹黑、扣帽子。（記者陳建志攝）

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