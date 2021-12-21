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    林智堅反擊柯文哲：要有同理心 別讓新竹人心寒

    新竹市長林智堅反擊，認為同為新竹人，柯文哲應該要有同理心，要理解家鄉新竹人的期待，不要讓大家心寒。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市長林智堅反擊，認為同為新竹人，柯文哲應該要有同理心，要理解家鄉新竹人的期待，不要讓大家心寒。（記者蔡彰盛攝）

    2021/12/21 12:51

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕對於外界質疑，推動新竹縣市合併是獨厚，台北市長柯文哲批評是為了選舉，新竹市長林智堅今天反擊，認為同為新竹人，柯文哲應該要有同理心，要理解家鄉新竹人的期待，不要讓大家心寒，行政院長蘇貞昌則批評獨厚新竹的說法太偏狹也太低估了。

    蘇貞昌上午出席國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮，接受媒體聯訪時，被問到有人質疑推動縣市合併是獨厚新竹時表示，竹科是過去幾十年來台灣最大的發展基地，不過，隨著竹科一再擴大，且新竹市長林智堅爭取的「竹科X基地」等也都非常應對產業鏈重組，台灣整個產業鏈有必要從各方面加強與世界競爭，並擴大產業領先地位，竹竹的合併不但符合大多數縣市民的期待，也加強台灣與世界競爭的能力，至於所謂黨派、個人的考量，「那是太偏狹同時也太低估了」。

    林智堅說，蔡總統與蘇院長今為陽明交大產學創新學院揭牌作見證，本週六總統、院長還會參與竹科X動工，這些都是為了台灣半導體產業跟全世界競爭做的準備，台灣半導體產業領先全球，是台灣在國際上重要的戰略產業，總統、院長都非常支持經貿局勢快速變化情況下，台灣因應全球供應鏈重組，而大新竹也應該重組，總統、蘇院長都相繼表態支持竹竹升格，而竹竹合併升格，也可使過去因縣市分治造成行政效率等問題，藉由合併升格更有效率，並作為台灣半導體強而有力的後盾，更可跟全世界競爭。

    對於縣市合併升格，柯文哲提到「不要為了選舉做一些奇奇怪怪的事情」，林智堅對此表示，尊重所有意見和不同聲音，但柯文哲作為新竹人，他高中畢業後在台北求學、工作、成家立業，相信柯文哲能充分感受到台北市擁有國家最多的資源。

    林智堅說，新竹人其實也非常勤奮，不會輸給台北人，但新竹因為長期資源不足，可以看到無論交通、環境、教育等各項建設議題都不如台北，新竹人都很期待藉由竹竹合併升格後能有更多資源投入，讓新竹未來的生活可以更好，他要特別提醒柯文哲，對於故鄉新竹應該多祝福、鼓勵，少批評，柯文哲應該要有同理心，要理解家鄉新竹人的期待，不要讓大家心寒。

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