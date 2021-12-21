不選五結議員傳轉戰羅東鎮長 黃適超：確實有人勸進

宜蘭前副縣長黃適超（左3）與縣議員蔡金惠（右2）今在民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇（左）、縣議員簡松樹與民進黨宜蘭縣黨部評委會召集人張明華（左2）陪同下，簽下切結書。（記者林敬倫攝）

2021/12/21 11:35

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前宜蘭縣副縣長黃適超今與縣議員妻子蔡金惠，在民進黨宜蘭縣黨部簽下切結，表明不再參選五結籍議員；外傳黃適超此舉，是有意轉戰羅東鎮長選舉；黃適超說，確實有人勸進，但黨的提名辦法尚未出爐，現在還言之過早；也表態參選的同黨前縣議員薛呈懿則說，相信在黨內公正的機制下，一定會讓準備充足、且有機會勝選的候選人出線應戰。

黃適超與蔡金惠今在民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇、縣議員簡松樹與民進黨宜蘭縣黨部評委會召集人張明華陪同下，簽下切結書，表明兩人不再選五結籍議員；黃適超說，四大公投後他獲得最大的啟示，就是發現民進黨團結，受到鄉親的支持跟肯定，他與太太商量後，認為黨如果可以更團結，對明年選舉會更加分。

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黃適超說，因此宜蘭的團結從五結開始，他與太太願意退出縣議員選舉，成全縣黨部，未來黨透過制度，所提名的五結籍議員候選人，他都支持能當選，他也感謝五結鄉親對我與太太的支持，給予服務的機會。

民進黨五結籍議員目前僅簡松樹，蔡金惠雖是無黨籍，但因是黃適超的妻子，也被歸類為綠營，外界傳言，黃適超與蔡金惠退出五結籍議員選舉後，是要讓給同黨的簡松樹與張明華選，而黃適超則將轉戰羅東鎮選鎮長。

黃適超說，確實是有人勸進，有老的也有少的，他也有徵詢過朋友，但他還沒決定，且民進黨有提名機制，提名辦法還沒出來，現在都還言之過早；被問到對於未來規劃，他則說，民進黨明年地方大選有需要他，不論任何角色，都會全力以赴。

薛呈懿則回應，她有上次羅東鎮長參選的經驗和知名度，加上這幾年持續在羅東經營、以及這次公投與黨公職的團結合作，相信羅東鎮長提名，在黨內公正、完善的機制下，一定會讓準備充足、且有機會勝選的候選人出線應戰。

宜蘭前副縣長黃適超（右3）與縣議員蔡金惠（右2）今在民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇（左3）、縣議員簡松樹（左）與民進黨宜蘭縣黨部評委會召集人張明華（左2）陪同下，簽下切結書。（記者林敬倫攝）

外傳，前宜蘭縣副縣長黃適超將轉戰羅東鎮長。（記者林敬倫攝）

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