柯文哲暗酸蔡總統是希特勒？謝志偉嗆輸不起：木可而止

四大公投18日進行投開票，當天柯文哲到金甌女中投開票所投票時，接受媒體採訪。（資料照）

2021/12/21 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投上週落幕，台北市長柯文哲在頭票當天曾稱「人民從選希特勒到選梅克爾當領袖，需要社會的進步」，引發外界議論，認為他將總統蔡英文類比為希特勒，駐德代表謝志偉事後在臉書發文批柯實在太超過，並酸柯輸不起，應該「木可而止」。

四大公投18日進行投開票，當天柯文哲到金甌女中投開票所投票時，被媒體詢問，在公投選戰中，藍綠兩黨互搶版面，反觀民眾黨立場模糊，聲量完全被蓋掉，柯對此回應稱「人民從選希特勒到選梅克爾當領袖，需要社會的進步」、「理性務實的態度在台灣今天的氛圍還不是被高度贊成」，他被追問是指台灣現在選希特勒嗎？則笑回：「記者可以回去研究看看」。

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駐德代表謝志偉後續則在臉書發文，表示四大公投的結果是，可成案，難過關，到此為止吧，姑且名之「四可而止」。他也表示，沒有人喜歡輸的感覺，這點他尊重，但是有些人輸不起的言行，多少也應該「適可而止」吧？

謝志偉說，有位原本準備看好戲的市長對結果失望之餘，就對媒體暗喻小英總統是希特勒，他批柯將一個在德國只有正面評價的台灣總統，暗喻成屠殺6百萬猶太人的殺人魔，只因兩個人剛好都曾和公投有關，也實在太超過了些。並指柯一如往常，依舊不知道自己在說什麼。

謝志偉也指出，他不會隨便看到一條草包著藤條的東西，就説「從草包著滕條到首都市長，需要社會的進步」，只因為這條草包著藤條的東西剛好157公分。並稱或許不是「四可而止」，而應該是「木可而止」。

其他網友也紛紛留言表示「木可不會止，為2024他會動作更多的。」、「別再亂台了」、「終歸就是小英是民選總統，而他只能作夢當總統」、「從偷了台灣第一個政黨的名字那時起，就覺得真的虛有其表。」、「柯造謠生事不會止，只剩下這功能了」、「這藤條應該扭曲的像麻花捲似的⋯」。

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