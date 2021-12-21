死抓九二共識！國民黨公投大敗 蔡詩萍：不輸才奇怪吧

四項公投案全都沒通過，國民黨主席朱立倫18日召開記者會表達歉意，並呼籲「把戰友找回來，不要找戰犯。」（資料照）

2021/12/21 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投全數闖關失敗，藍營人士因此相當崩潰，國民黨主席朱立倫則站出來呼籲黨內「不要找戰犯」。對此，作家蔡詩萍指出，兩次總統大選，反對「九二共識」的民進黨都大幅度勝選後，國民黨卻繼續把「九二共識」當神主牌抱，無視台灣主流民意，「你說說看，不輸才奇怪吧！」

蔡詩萍在臉書發文「公投後，寫給『深藍』的公開信！」文中指出，四項公投後「深藍」一定很氣，但「非深藍的」可能覺得還好，這就是差別所在，他認為民進黨還是玩了「抗中保台」的老戲碼，「為何民進黨這些年操作「抗中保台」都奏效？！問這問題的，也許該回頭想一下，為何藍營總是讓民進黨的「抗中保台」能稱心如意呢？！」

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蔡詩萍指出，氣它操作有效，於是越想越氣，越氣就越要對幹，結果就是戰鬥藍的崛起，就是深藍的氣焰在國民黨內高漲，然而對幹的結果就是輸、還是輸，輸了就往「抗中保台」的離心力方向走，越走越遠，當然就越輸越多了！

蔡詩萍說，他把「深藍」與「國民黨」連在一起，是因為「深藍是綁架了國民黨」，但並未綁架藍營，在四項公投裡，深藍就是那種「支持以公投教訓民進黨」的人，然而藍營裡很多人不以為然，「因而，認為國民黨大可不必四項全包，只要守住反萊豬、公投綁大選，這兩項即可」。

蔡詩萍提到，連反萊豬恐怕都有不少藍營選民，是可以接受「這是美台關係的宿命」，

但國民黨中央卻轉彎了，「轉得莫名其妙，轉得充滿政治懸疑效果，最終不但暴露內部的分歧，還讓四項公投全輸！」

蔡詩萍指出，四項公投看似各個分散，但民進黨把四項公投置於「親美反中」、「抗中保台」的氛圍裡，這招之所以有效，又跟這些年來國民黨內「深藍」主導的兩岸政策思維有關。

蔡詩萍分析，國民黨內「始終迷戀」著一股「九二共識」的執著，卻忘了天下沒有不變的公共政策，時空環境會改變每一項政策的外在條件與內在意涵，重點不是抱殘守缺，而是與時俱進。

蔡詩萍說，兩次總統大選反對「九二共識」的民進黨都大幅度勝選後，國民黨竟放棄「反省的契機」繼續把「九二共識」當神主牌抱，卻完全忽略台灣的主流民意視之為敝屣，只有對岸中共捧之為「定海神針」，「這落差之大，台灣民意都看出來了，唯獨國民黨中央，唯獨深藍完全無所感受！你說說看，不輸才奇怪吧！」

蔡詩萍感嘆，這幾年「深藍」的「憎恨民進黨」已經到了扭曲判斷的高點，這當然是台灣社會穩定的危機，卻更是國民黨的大危機，是藍營要重整旗鼓必要的難關。他也直言，公投讓「深藍」喊出「教訓民進黨」最後卻全數遭否決，而當天許多人更關心王力宏的新聞，這是不是更加提醒「深藍」不要那麼在意民進黨，要多在意台灣社會的趨向，否則「深藍」深到最深處，亦將淪為歷史的泡沫了！

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