香港立法會選舉一面倒 陸委會：應「引以為鑑」珍惜台灣民主

陸委會今日強調，在中共「一國兩制」下，民主自由被扭曲破壞、選舉公正形同具文，國人應引以為鑑，珍惜台灣民主及所共享的普世價值，勿迷信中共欺瞞手法。（資料照）

2021/12/20 22:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國人大修改香港選舉制度後，香港立法會選舉12月19日投票，投票率僅30.2％創下新低，幾由親政府建制派候選人勝出。對此，陸委會強調，在中共「一國兩制」下，民主自由被扭曲破壞、選舉公正形同具文，國人應引以為鑑，珍惜台灣民主及所共享的普世價值，勿迷信中共欺瞞手法。

陸委會表示，香港於今年12月19日舉行第七屆立法會選舉，選舉結果於20日中午出爐，一如早先各界預測，直選部分投票率僅3成，較上屆選舉的近6成大幅腰斬，並創香港1997年移交中國以來新低，這說明了香港選民對於強力落實「愛國者治港」原則的操控選舉並不買單。

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陸委會指出，國際社會也普遍認為，中共當局以「完善香港特區民主，確保一國兩制行穩致遠」為由，強行選前嚴格把關的政治審查，在缺乏競爭性情形下，再次淪為「小圈子選舉」，不僅違逆香港民意，且使香港未來民主、自由、人權的發展更形黯淡。

陸委會強調，由經驗顯示，在中共所謂的「一國兩制」下，雖有形式上的選舉，但人民的政治參與權利，實質上殘破不堪，所謂民主自由被扭曲破壞、選舉公正形同具文。國人應引以為鑑，珍惜台灣民主及所共享的普世價值，勿迷信中共欺瞞手法。

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