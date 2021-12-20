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    四大公投都未過 吳嘉隆：台灣選民一次搞定兩大國

    四大公投開票結果出爐，不同意票都高於同意票，四案均未通過。（資料照，本報合成）

    四大公投開票結果出爐，不同意票都高於同意票，四案均未通過。（資料照，本報合成）

    2021/12/20 23:34

    〔即時新聞／綜合報導〕針對四大公投案都未通過，學者吳嘉隆分析，台灣選民用一次投票「搞定」美國與中國這兩個大國，強調「4大公投的重點是美國萊豬這一題，現在台灣選民的集體智慧讓美國對台灣刮目相看了」！

    「我累計台灣過去40年的投票觀察，發現投票結果往往是恰到好處，有時候還真是妙不可言。」吳嘉隆在臉書指稱，外傳2020年1月的總統大選中共給國民黨候選人韓國瑜設下一個及格標準，以2016年大選時國、親兩黨得票合計的500萬票為標準，「如果有達到500萬票，那表示國民黨有守住基本盤」。

    吳嘉隆指出，韓國瑜最後獲得552萬票，守住藍營的基本盤，中共「雖不滿意但可接受」，因為中共把這些票數解釋為支持「和平統一」與「一國兩制」的潛在力量，「台灣選民用一次投票，搞定境外兩個大國，美國與中國」。他說，當時尋求連任的總統蔡英文拿到817萬票，以創紀錄的高票當選讓美國相當滿意。

    吳嘉隆說，這次四大公投又出現類似情況，四個公投都不同意「符合台灣主流民意」，也打開國際空間的需要，而藍營執政的縣市也有守住基本盤的表現，沒有崩盤，「台灣選民再一次用一次投票搞定外面兩個大國」。

    吳嘉隆進一步指出，台灣接下來要努力與美國談成雙邊自由貿易協定，以及加入美國明年要推出的印太經濟架構，「這兩件事才是真正的重點，比加入CPTPP更管用！」他也提及，在全球反共浪潮當中，台灣要當仁不讓，挑起反共前線的責任，確實維護台海、東海與南海的和平與穩定，不讓中共有任何軍事冒險的意圖，「所以，台灣要懂得主動去幫美國的忙，交換美國來幫台灣的忙！」

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