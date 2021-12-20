配合軍公教調薪 教育部：正檢視公立大專兼任教師鐘點費

大專兼任教師鐘點費，教育部表示，配合軍公教調薪，教育部正在評估檢視公校兼任鐘點費之支給數額。 對於私校，教育部採取獎勵措施，盼私校可比照公校，但效果不彰。（記者林曉雲攝）

2021/12/20 18:38

〔記者林曉雲／台北報導〕針對高教工會提出應合理調整兼任教師鐘點費、公私立不脫鉤，以及續聘保障等訴求，教育部人事處今（20日）晚回應表示，針對這次軍公教待遇調整後，公立大專校院兼任教師鐘點費之支給數額，教育部正進行評估檢討，合理調整大專校院兼任教師鐘點費。

公立大專兼任教師鐘點費，日間部教授約925 元、副教授795 元、助理教授735 元及講師670元，而私立大專校院兼任教師鐘點費部分，則由學校視財務狀況定之，教育部要求不得低於103年8月1日施行時之數額。

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教育部為了鼓勵學校視財務狀況調增鐘點費，自105年度起，只要私校調整兼任教師鐘點費至公校基準，就納入獎補助款核配參據，額外核給獎勵經費。不過效果有限，高教工會因此抨擊私校兼任教師鐘點費凍漲28年。

人事處回應表示，教育部將持續瞭解學校財務運作、相關收支情形，積極與私立各大專溝通，在兼顧學校財務面穩定發展之基礎上，評估調整獎補助之相關規定，以增加私校比照公校的意願，並評估相關可行性方案，適度改善私立大專校院兼任教師授課待遇。

針對大專校院兼任教師續聘保障，人事處表示，兼任教師是為因應特殊專業性、產業實務經驗或實際教學需要所聘任，需視課程發展調整、學生學習需求與修課人數等因素而定，聘期起訖日期係配合學期制或學年制為之。

而為保障兼任教師權益，於109年6月28日配合教師法修正規定，教育部修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第5條至第13條，明定終止聘約及停止聘約之要件、程序等，人事處表示，兼任教師倘涉有終止及停止聘約之事由，學校應依該辦法所定執行程序及處理流程辦理，以保障受聘任兼任教師之工作權益。

教育部表示，對於兼任教師權益保障向極重視並有具體措施，未來亦將適時通盤審慎研議，在兼顧學生受教品質及教師工作權益原則上，持續提升大專校院兼任教師工作權益。

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