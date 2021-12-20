芬蘭最大報專訪唐鳳 分享台灣開放政府經驗

「赫爾辛基日報」12月18日以5大頁篇幅刊登台灣數位部長唐鳳專訪。（駐芬蘭代表處提供）

2021/12/20 16:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕芬蘭最大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）近日刊登台灣數位部長、行政院政委唐鳳專訪。「赫爾辛基日報」形容唐鳳是天才黑客出身、台灣史上最年輕的部長，唐鳳在訪問中分享台灣如何運用開放平台促進公民與政府對話，與共同探討抗疫方案的經驗。

「赫爾辛基日報」12月18日以5大頁篇幅刊登唐鳳專訪。報導介紹，天才黑客出身的唐鳳是台灣史上最年輕的部長，2014年於軟體職涯退休後、投身運用資訊技術並開創多個計畫，旨在促進公民與政府間對話。

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唐鳳舉例，多年前優步（Uber）來到台灣，當時對於監管的爭論激烈，唐鳳於是與團隊建立各式平台，讓公民、優步、政府等各界討論監管方式並達成結論。唐鳳說，「我從未接受任何命令或下過任何命令。」她的想法是，公民在選舉之外還擁有許多權力，而科技使之成為可能。

唐鳳指出，許多國家希望公民參與決策，但可能僅止於口號。而哪些資訊對公民重要需要花很多時間思考，所以「開放」時常被視為一種負擔。唐鳳相信，任何人都可以透過開放平台為社會問題創造解決方案。例如，在疫情大流行期間，台灣人在Google地圖上編寫程式，標記有口罩存量的地點。也有位小男孩聯繫唐鳳說不想戴粉紅色口罩，隔天，所有官員在記者會上佩戴粉紅色口罩。

唐鳳也談論芬蘭情境說，醫療保健是她認為芬蘭也可以發展其數位化的領域之一。芬蘭已經有許多數據庫，可以考慮開放公民運用。唐鳳以台灣的藥局為例，有90%以上的藥房透過光纖網路和VPN連接，並從衛生機構獲得數據，使我們能夠持續顯示即時的藥房庫存。

報導也風趣地介紹唐鳳在工作時睡覺的秘訣。唐鳳說，睡前會閱讀引起她注意的文件，不帶評斷、單純掃描並將想法圖像化。隔天醒來，她腦海中便出現一些關鍵字。

「赫爾辛基日報」是芬蘭發行量最大的報紙，出版語言為芬蘭語，出版地點在赫爾辛基。該報被視為知識份子必讀的報紙，深具影響力。

「赫爾辛基日報」12月18日以5大頁篇幅刊登台灣數位部長唐鳳專訪。（駐芬蘭代表處提供）

「赫爾辛基日報」12月18日以5大頁篇幅刊登台灣數位部長唐鳳專訪。（駐芬蘭代表處提供）

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