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    藍營在中市豐原區大敗 綠議員謝志忠酸公投領銜人江啟臣

    這次公投結果，豐原區4案的不同意票得票率皆逾50%。（謝志忠提供）

    這次公投結果，豐原區4案的不同意票得票率皆逾50%。（謝志忠提供）

    2021/12/20 16:01

    〔記者歐素美／台中報導〕這次公投，民進黨黨籍立委及市議員等紛大力催票，公投結果4案皆不同意，豐原區及后里區4案的不同意票數皆超過50%，因豐原區是國民黨立委江啟臣的選區，且江啟臣為這次公投領銜人，民進黨台中市議員謝志忠笑說，「江啟臣應該去跳大甲溪」；江啟臣服務處對此則不回應。

    這次公投，民進黨立委及市議員等除舉辦公投宣講，投票前並發簡訊催票。謝志忠在投票前除了站路口、舉辦公投說明會、發簡訊、電話語音拜票，胖卡宣傳車更連續2週都在路上跑，加強宣傳。

    投票結果，豐原區4案的「不同意」投票率皆逾50%，其中，第十七案重啟核四，不同意率55.02%，同意率僅44.98%； 第十八案萊豬，不同意率54.42%，同意率45.58%；第十九案公投綁大選，不同意率53.51%，同意率46.49%；第廿案珍愛藻礁，不同意率55.07%，同意率僅44.93%。不同意得票率大勝同意票的得票率7%至10%。

    謝志忠說，公投結果在豐原區及后里區可謂「大贏」，尤其，國民黨在豐原區的立委江啟臣，曾任國民黨主席，更是這次公投的領銜人，豐原區公投結果卻大敗，酸江啟臣「應該去跳大甲溪」；江啟臣服務處對此則不回應。

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