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    高雄公投南票北送 賴瑞隆：關鍵在放下黨內初選、全力拼公投

    高雄公投南票北送，賴瑞隆認為關鍵在放下黨內初選、全力拼公投，圖為民進黨部分新人所組成的「邁向過半大聯盟」，在公投前夕組單車隊宣講場景。（記者王榮祥翻攝）

    高雄公投南票北送，賴瑞隆認為關鍵在放下黨內初選、全力拼公投，圖為民進黨部分新人所組成的「邁向過半大聯盟」，在公投前夕組單車隊宣講場景。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/20 12:52

    〔記者王榮祥／高雄報導〕公投結果出爐，高雄整體投票率為42.25％，高於全國平均41%，2020立委選舉獲全高雄第一高票的立委賴瑞隆強調，除感謝選民支持，也要感謝絕大多數黨內民代放下初選行程、全力拚公投，才能獲得佳績。

    賴瑞隆分析，這次公投結果，高雄與台南是關鍵，每項公投的不同意票合計都領先35萬票以上，如果扣除高雄、台南兩縣市，全國僅有核四是不同意大於同意，其他三項都以同意票居多。

    他強調，這次公投雖然高雄不同意票達6成，僅次隔壁縣市台南，但高雄每案不同意票數、均高於同意票19萬票以上，居全國之冠。

    賴瑞隆認為，最為難得的就是除了現任外，連新人都停下初選、全力投入。

    他說，現任立委包括李昆澤、劉世芳、許智傑、邱志偉、邱議瑩，與現任市議員康裕成、陳慧文、林宛容、張勝富、郭建盟、范織欽、簡煥宗、何權峰、高閔琳、李柏毅、邱俊憲。

    再加入新血戰力、準備參選議員的新人所組成「邁向過半大聯盟」，包括黃彥毓、黃偵琳、洪村銘、陳慶鴻、蘇致榮、林慧欣、湯詠瑜等，大家分進合擊，一起掃街、站路口、辦座談、辦說明會，即便面對競爭激烈的黨內初選，也都停止競選活動，全力拼公投、拚四個不同意。

    賴瑞隆總結，這次公投透露兩個訊息，全國方面說明南台灣聲音已成為全台政策走向關鍵，以南票北送告訴北部，南臺灣要邁向國際、不要南電北送、不要公投綁大選，更不要重啟核四。

    地方上也告訴選民，民進黨不僅對內有良性競爭的初選機制，但面對全國事務，也能一致團結對外，捍衛台灣、保衛高雄；透過這次公投，哪些政黨是真正護台，那些政黨才是亂台，高雄團隊成為台灣進步最重要的力量。

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