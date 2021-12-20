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    搶攻親子票 林靜儀酸：我們絕不會和賭博性電玩有關

    林靜儀昨天邀請兒童劇演出和親子同樂，積極搶攻親子族群選票。（記者陳建志攝）

    林靜儀昨天邀請兒童劇演出和親子同樂，積極搶攻親子族群選票。（記者陳建志攝）

    2021/12/20 12:35

    ［記者陳建志／台中報導］台中第二選區立委補選在公投結束後進入白熱化，民進黨候選人林靜儀19日傍晚在大肚邀請兒童劇團演出，顏寬恒也準備舉辦數十場的兒童劇場，雙方都積極搶攻親子、婦女選票，林靜儀今天受訪表示，自己主張應設置更多公共設施和親子遊戲空間，並強調和對手顏寬恒最大區別，「我們陣營絕對不會和賭博性電玩有相關」。

    林靜儀19日在大肚萬興宮舉辦藝文親子季活動，邀請「好玩的劇團」演出《青鬼赤鬼》，現場有小丑演出，並帶來小朋友們最喜歡的氣球，林靜儀則頭戴劇團特製的「4號魔法帽」，雙手也戴著貓掌和大、小朋友們同樂，現場允諾未來會多舉辦親子活動，並說自己的政見中包含親子、世代、遊憩設施和空間等規劃，全力搶攻親子選票。

    對手顏寬恒之前已經在烏日舉辦過親子活動，現場並扮成耶誕老公公，發放小禮物給小朋友，近來更規劃舉辦數十場的兒童劇場，與民同樂外，也要宣導對於環保意識、愛護家鄉的重要性，同樣搶攻親子票。

    林靜儀今天受訪表示，在育兒和親子政策上，自己主張應該提供更多公共設施和親子遊戲空間，因為這個選區有不少外來人口，年紀也較輕，有教育上的需求，像沙鹿鹿寮就有學校需要增班，之前陳柏惟就已經跟教育部爭取，未來當選會持續追蹤進度，另外也要提供，友善育兒空間，像是方便的大眾運輸系統，公辦的空間讓親子閱讀、休閒，不過強調自己和顏陣營最大的區別是，「我們陣營絕對不會和賭博性電玩有相關」。

    顏寬恒日前舉辦親子活動，還扮成耶誕老公公和小朋友互動。（記者陳建志翻攝）

    顏寬恒日前舉辦親子活動，還扮成耶誕老公公和小朋友互動。（記者陳建志翻攝）

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