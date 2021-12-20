4公投全敗 林為洲指策略錯誤：喊4個都同意造成與侯友宜矛盾

立委林為洲。（資料照）

2021/12/20 10:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨在4大公投全軍覆沒，國民黨公投小組執行長、立委林為洲今受訪時直指，國民黨犯了嚴重策略錯誤，自己推2個公投案卻喊「4個都同意」，造成新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙與黨中央的矛盾，最後回歸藍綠基本盤對決而大敗。

4大公投結果出爐，均為「不同意大於同意」，喊出「4個都同意」的國民黨全線潰敗，林為洲當日就辭去國民黨副秘書長對公投結果負責。

請繼續往下閱讀...

林為洲今在立法院受訪表示，國民黨自己要努力，確實在4公投裡犯了了嚴重的策略錯誤，造成只有藍綠對決的基本盤出來投票，總投票率41%，就是藍綠的最基本盤勢。

林為洲說，他作為國民黨副秘書長也是公投小組執行長，第一時間就辭去職務，表示沒有做好，把「贏的局博到輸」， 總是要有人負責。

林為洲直言，所謂「找戰犯」沒有切中要點，要點是策略的錯誤，國民黨只推出2個公投案「反萊豬」跟「公投綁大選」，後來喊成「4個都同意」，全面對抗民進黨的「4個不同意」，就犯了最大策略上的錯誤，才造成侯友宜、林姿妙等縣市長跟中央黨部之間的矛盾。

林為洲認為，國民黨如果一開始就回到推動自己提出的2個公投案，就沒有後面的矛盾，一開始的策略錯誤是最致命的，到最後開票結果也看到，確實如民進黨的節奏，變成藍綠大車拚的基本盤對決，在全國綠大於藍的情況下，藍營大敗是意料中的事。

對於黨主席朱立倫喊出「4個都同意」沒有跟黨內溝通的說法，林為洲則表示這是誤會，策略的改變在公投小組裡面有經過討論，當時他確實堅持要集中火力，推動最能讓民眾有感的「反萊豬」公投，但小組開會是合議制，會中沒有採納。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法