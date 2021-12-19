吳釗燮登上印尼最大報 籲東協友好國家關切台海情勢

外交部長吳釗燮近日登上印尼最大報「指南日報」（Kompas），呼籲包括印尼在內的東協友好國家，關切台海情勢並督促中國克制野心。（外交部提供）

2021/12/19 14:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮近日頻繁接受外媒訪問，說明台海局勢與台灣立場。吳釗燮近日登上印尼最大報「指南日報」（Kompas），他在訪問中表示，台灣與許多東協國家享有互惠互利的經貿關係，緊密關係奠基在和平穩定的區域局勢上。台灣對東協國家在南海受中國侵擾的遭遇感同身受，也期盼包括印尼在內的國家，關切台海情勢並督促中國克制野心。

印尼「指南日報」創立於1965年，是印尼創刊最久、發行量最大報紙。該報每日發行量約65萬份，連同電子報Kompas.id，讀者遍及印尼全國34省，具輿論影響力。「指南日報」17日刊登吳釗燮專訪，說明國際地緣政治情勢、自由開放的印太、台海局勢以及台灣與東協國家合作交流等議題。

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吳釗燮指出，全球包括台灣、太平洋、歐洲及拉丁美洲等地，正處於地緣政治變局，尤以台海、南海局勢最受關注。中國挑釁作為對區域和平穩定毫無助益，也與自由、開放的印太地區願景相違背。台灣身為國際社會的負責任成員，將與崇尚自由與民主的理念相近國家合作，致力促進區域和平、穩定與繁榮發展。

吳釗燮表示，中國的強勢擴張作為，以及在國際場域壓迫台灣，已喚醒民主陣營國家的警覺，認定中國的行徑是對國際秩序與民主價值的挑戰。面對中國進逼，台灣持續加強自我防衛力量，並將堅定維護民主自由生活方式，期盼獲得更廣泛的國際支持。

吳釗燮舉例，近來美、歐、澳、日等國在多場雙邊與多邊會議及會後聲明中，對台海和平穩定表達高度關切；法國、德國、 荷蘭、瑞士、愛爾蘭及捷克等歐洲國家，也紛紛通過友我決議；近日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問印尼時，也重申美方對維持台海和平穩定的承諾。對於友我國家的支持，我國均深表感謝。

吳釗燮強調，台灣與許多東協國家享有互惠互利的經貿關係，民間交流往返頻密，雙方緊密關係的持續推進，需要奠基在和平穩定的區域局勢。以自由開放精神維繫印太地區的繁榮發展，符合台灣與印尼等東協國家的利益。台灣對東協國家在南海受中國侵擾的遭遇感同身受，也期盼包括印尼在內的東協友好國家，能對台海情勢表達關切，並督促中國克制其威權擴張的野心。

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