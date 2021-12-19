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    何志偉決定不提告恐嚇 祝黃士修週末愉快、一夜好眠

    民進黨立委何志偉。（資料照，何志偉國會辦公室提供）

    民進黨立委何志偉。（資料照，何志偉國會辦公室提供）

    2021/12/19 13:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕四項公投結果昨出爐，均未過關。民進黨立委何志偉今表示，對於「重啟核四」公投案領銜人黃士修日前於政論節目時，恐嚇他說「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」等言論，「我決定不對黃士修提告」，並強調「淡定是一種人生涵養 純真是一種性格使然」，祝黃先生週末愉快、一夜好眠。

    何志偉表示，台灣人民在昨天跨出了民主社會重要的一步，包括核四重啟等四項議題，社會已做出了重大抉擇，我們必然尊重人民選擇的決斷。因此，「我也決定，不對黃先生提告，避免造成司法資源的浪費」。

    何志偉指出，隨著時代進步，核能科技也會有更新與發展。但是對於台灣來說，已爭議超過20年的核四廠真的太危險了。我們實在無法想像，如此老舊且危機四伏的拼裝電廠一旦商轉，對整個國家社會將造成多麼嚴重的立即危害。

    何志偉強調，台灣民眾對於非核家園等國家政策給予肯定，也代表社會對我們所做的執政給予支持。我們必然謹記在心，為台灣的下一代，謀求更大的幸福。

    何志偉日前指稱，11月28日接受TVBS政論《少康戰情室》邀請討論公投等時事議題，親身經歷了黃士修的言語暴力。何志偉表示，他當時對黃士修說：「士修你現在大約是34歲，可是核四廠拼拼湊湊，至今已41歲了還沒啟用，你敢用一個比你老的微波爐去熱食物嗎？」。

    沒想到黃士修立刻回嗆：「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」而且還重複了3次。何志偉表示，雖然節目製作單位最後可能考量對社會「不良示範」，這一段並沒有播出，但作為當事人，他的心情實在難以平復。最後何志偉也對黃士修喊話：「希望黃士修的言語暴力到此為止！讓公投回到理性的政策辯論吧！」。

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