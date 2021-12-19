批民進黨簡化公投成「是非題」 黃珊珊：直接給答案淪愚民政策

台北市副市長黃珊珊（右二）今表示，執政黨用執政優勢宣傳，將本應理性討論的公投「申論題」簡化為「是非題」，缺乏思辨過程淪「愚民政策」，憂心民眾未搞清楚過程直接作答，對國家不見得有利。（記者鄭名翔攝）

2021/12/19 11:43

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨於臉書批4大公投結果使「新綠色威權更加強大」，副市長黃珊珊今表示，執政黨用執政優勢宣傳，將本應理性討論的「申論題」簡化為「是非題」，缺乏思辨過程淪「愚民政策」，憂心民眾未搞清楚過程直接作答，對國家不見得有利，此次投票結果可作為未來參考，但不可將事情過度簡化。

黃珊珊今早為台北馬拉松鳴槍起跑，在被問到昨日4大公投結果及台北市投票率冠居全國等議題時表示，台北市方便接受充沛資訊、市民自主意識與參與率高，加上天氣好，因此投票率高很正常；而在民主社會中，公投結果就是人民做決定，大家應虛心檢討，將此次投票結果作為未來參考，但不可把事情過度簡化。

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黃珊珊表示，從此次公投結果可看出，執政黨用很強的執政優勢宣傳，使本應理性討論的議題被簡化為是非題，缺乏思辨過程，由政黨直接給答案淪為愚民政策，使得民眾不討論、未搞清楚過程就直接作答，對國家不見得有利，強調人民還是要自己做主、獨立思考，不能只看簡化的東西。

黃珊珊認為，民進黨策略未必是成功，否則投票應超過一定比例，許多未表態的民眾也是代表一種立場，傳達「我們不想再跟你們玩這種遊戲」的態度。至於此次公投是否牽動明年縣市長大選，準備角逐首都市長的黃珊珊四兩撥千斤稱，不用想太複雜，謙卑接受此結果。

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