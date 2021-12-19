反萊豬未通過 沈榮欽分析公投翻盤關鍵

加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，台灣養豬超過百萬頭的8個縣市中，其中有7個縣市的不同意總票數大幅超過同意票，此為反萊豬公投案翻盤的關鍵主因。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2021/12/19 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕4大公投昨結果出爐，不同意票皆高於同意票，均未通過。針對原先外界估計可能過關的「反萊豬進口」案，加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，台灣養豬超過百萬頭的8個縣市中，其中有7個縣市的不同意總票數大幅超過同意票，此為反萊豬公投案翻盤的關鍵主因。

沈榮欽今於臉書專頁發文表示，雖然選前有民調指出，反萊豬公投的同意票遠超過不同意票，然昨（18日）公投結果出爐後卻翻盤。就選票結果來看，全國22縣市，其中有13縣市是同意票多於不同意票，僅有9個縣市為不同意票多於同意票，包括台中市、台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣以及宜蘭縣。

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沈榮欽分析，將各縣市依照養豬頭數量多寡排列，以下8個縣市養了超過百萬頭豬，包括雲林縣、屏東縣、彰化縣、台南市、嘉義縣、高雄市、桃園市、台中市，最低的台中市養了9萬8839頭豬；就選票可知，除了桃園市，其他7個縣市皆不同意票遠超過同意票。

沈榮欽解釋，由於豬隻較多的縣市對於養豬產會有更多的認識，也產生較大的誘因瞭解相關性的知識，且因利害關係較大，針對反萊豬公投的資訊認知也更為清楚，所以最後投下不同意票的比例較高，其中投下不同意票較多的7個縣市，成為反萊豬公投最後翻盤的關鍵因素。

沈榮欽說，養豬業者認為進口萊豬與否，對於台灣養豬產業影響極低，反而希望台灣豬隻從口蹄疫拔針後，未來希望可以在更自由的貿易環境下出口台灣豬肉，但國民黨硬要越俎代庖提出公投案。

沈榮欽指出，「反萊豬」領銜人林為洲曾說進口來豬與否需考慮對本地產業的衝擊，還在選前承認反萊豬每年代價高達4億元台幣，但依照林委員的計算標準，卻忽略台灣還必須開放給美國不含萊劑肉品的免稅額，此才會對台灣的養豬業者造成衝擊，因此國民黨發動的反萊豬公投，事實上只會傷害台灣本地的養豬產業。

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