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    「最藍」選區？馬祖公投也都沒過關 李問：並非鐵板一塊

    副總統賴清德（中）、立委洪申翰（左）日前到馬祖東引向馬祖鄉親們說明政策方向。圖右為李問。（圖取自李問臉書）

    副總統賴清德（中）、立委洪申翰（左）日前到馬祖東引向馬祖鄉親們說明政策方向。圖右為李問。（圖取自李問臉書）

    2021/12/18 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投結果全數被否決，其中連江縣四項公投結果「同意票」都超過8成5，但都沒有超過25%門檻。對此，民進黨連江縣黨部主委李問表示，即便是深藍的馬祖，國民黨提出的公投題目也都未能獲得選民認同，代表馬祖並非深藍的一塊鐵板。

    「對於馬祖的公投結果，我有以下三點感想。」李問在臉書表示，這次中國國民黨的四大公投遭到毀滅性的挫敗，即便是在號稱最藍的馬祖選區，四項公投同意票比率也都沒有超過25%門檻，同意票在馬祖僅占約22到23%，全都沒有過關，「這顯示出，即便最深藍的選區，國民黨提出的公投題目也都未能獲得選民認同，也表示馬祖並不是深藍的一塊鐵板」。

    李問指出，四大公投不同意票比例約13%到15%，相較於他在去年競選立委時獲得11.7%，顯示民進黨的支持者穩定成長中，「謝謝馬祖鄉親肯定民進黨的執政方向，我們會繼續努力，以獲得更多人的支持」。

    李問進一步指出，馬祖在四大公投案中，「重啟核四」的同意票比例最少，不同意票比例最高，「代表離島馬祖民眾對於核廢料議題，關注程度比其他議題高」。他也感謝先前副總統賴清德、立委洪申翰前來東引，以及副秘書長林飛帆來到馬祖向馬祖鄉親們說明政策方向。

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