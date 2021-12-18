批評投票率低 時代力量：公投不具代表性、浪費資源

時代力量在四大公投投票前一夜於台北市西門町街頭宣講。（時代力量黨部提供）

2021/12/18 21:38

〔記者楊丞彧／台北報導〕四大公投今天（18日）完成投票、晚間結果出爐，不同意票皆多於同意票，且都未達通過門檻，因此四項公投案皆不通過。時代力量今晚指出，時力向來主張公投是屬於全民參與重大公共政策議題，並認為四項公投的結果，為多數公民意志之展現，因此，對於公投的結果時代力量予以尊重，但本次公投與大選脫鉤的經驗來看，除了造成投票率降低，讓公投形同虛設、不具代表性，實為浪費大量國家資源。

時代力量表示，投票率偏低造成公投案皆未能成案的因素有幾個，第一，大黨政治動員並未獲得多數人民青睞，民眾已厭倦政治口水，透過不去投票的行動明確拒絕被政黨綁架；第二，時代力量在11月時所提供的公投民調當中，即顯示高達58.3%民眾認為政府並沒有未提供充分資訊，自然難以認為自身需要積極出門投票。

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此外，時代力量向來主張公投是立基於還權於民的理念所建立的，因此希望藉由公投綁大選，可有效促進議題討論與投票率，並鼓勵民眾直接參與重大公共政策。政府主張公投與大選脫鉤，強調可降低政治因素干擾，有助於民眾理性討論公共議題。但今年的公投並無綁大選，卻看到各大黨政治動員、口號投票的亂象不減反增，再一次激化選民對立，原本該是理性思辨重大公共政策的公投案，卻因高度政黨動員之下淪為政黨對決的工具。

時力表示，仍期盼在公投案過後，政府能看到民眾與在野黨的訴求與心聲，在「重啟核四」的部分，政府應正視核四廠拆除解編的問題，要求政府啟動研擬廢止核四或轉型計畫的具體方案及落日時程，切勿再以「資產維護管理預算」的名目編列預算，持續浪費人民的納税錢。而針對萊豬進口，時代力量會持續監督政府做好食安把關，除了讓國人可以吃得安心，也讓國人有真正選擇的權利。

另外，針對三接議題，時代力量針對能源政策將持續嚴格監督，並期盼執政黨勿繼續以「缺電」為恐懼動員，政府應該要做的是負起責任，公開相關能源評估數據，加強節電政策及抑制工業用電成長，不應讓能源議題淪為經濟與環保二選一的戰爭。最後，關於公投綁大選，時代力量強調選務單位可從選票印製、投票流程、動線設計、增設投票所等面向改善，並嚴格落實模擬投票並在事前向社會大眾多加宣導，而非倒果為因地將公投亂象歸咎於綁大選之上。

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