為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    四個不同意完勝！羅致政：國民黨再亂將遭民意唾棄

    民進黨立委羅致政。（羅致政辦公室提供）

    民進黨立委羅致政。（羅致政辦公室提供）

    2021/12/18 22:50

    〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投開票結果均未過關，四案皆是不同意票多過同意票，民進黨立委羅致政表示，看的出來不同意票的領先差距是有的，民進黨取得最新的民意的支持，現有的政策可以加快加大。羅致政也呼籲國民黨不要再亂下去，第一個該做的動作就是不要在立法院繼續玩焦土政策，否則這個政黨最後會被民意唾棄。

    民進黨立委羅致政表示，這四個公投案不同意和同意的比例都差不多，絕大多數選民都是四個同意對抗四個不同意，這是藍綠動員的結果，中間選民可能也有出來投票，但是沒有想像的高，看起來還是屬於藍綠對決。

    羅致政指出，看的出來不同意票的領先差距是有的，代表這並不是所謂的不相上下的結果，顯然不同意的民眾高於同意的民眾，而民進黨取得最新的民意的支持，現有的政策可以加快加大。

    羅致政表示，無論結果怎麼樣，最新民意已經出來，兩大黨都要非常謙卑面對這個民意，加以檢討，對民進黨來說，還是有相當比例民眾有疑慮，因此跟民眾溝通的過程還要繼續，而國民黨要檢討推出的公投案被民眾否決，兩大黨都要認真面對新的民意。

    羅致政指出，不希望國民黨再亂下去，這個結果就是讓一切回到原點，花這麼多資源和時間最後還是回到原點，等於台灣被亂了一圈，希望國民黨不要再亂下去，第一個該做的動作就是不要在立法院繼續玩焦土政策，否則這個政黨最後會被民意唾棄。希望國民黨好好回到立法院審查預算，扮演稱職反對黨角色，不要又激進派抬頭、戰鬥藍抬頭，又把戰場拉回立法院，這是民眾所不樂見的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫批「公投已死」民進黨：人民展現自主意識
    2021/12/18 22:46

    朱立倫批「公投已死」民進黨：人民展現自主意識
    下一戰立委補選、林昶佐罷免案 林錫耀：爭取更好成績 化解惡性罷免
    2021/12/18 22:40

    下一戰立委補選、林昶佐罷免案 林錫耀：爭取更好成績 化解惡性罷免

    2021臺北文創天空創意節「解邊界」
    新聞360》公投戰藍營「踩到雷」大敗 國民黨戰犯們準備廝殺
    2021/12/18 22:10

    新聞360》公投戰藍營「踩到雷」大敗 國民黨戰犯們準備廝殺
    新北市投票率42.5％ 票數3個同意、1個不同意
    2021/12/18 21:16

    新北市投票率42.5％ 票數3個同意、1個不同意

    天冷奪命危機！專家授方法遠離威脅
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播