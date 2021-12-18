四個不同意完勝！羅致政：國民黨再亂將遭民意唾棄

民進黨立委羅致政。（羅致政辦公室提供）

2021/12/18 22:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投開票結果均未過關，四案皆是不同意票多過同意票，民進黨立委羅致政表示，看的出來不同意票的領先差距是有的，民進黨取得最新的民意的支持，現有的政策可以加快加大。羅致政也呼籲國民黨不要再亂下去，第一個該做的動作就是不要在立法院繼續玩焦土政策，否則這個政黨最後會被民意唾棄。

民進黨立委羅致政表示，這四個公投案不同意和同意的比例都差不多，絕大多數選民都是四個同意對抗四個不同意，這是藍綠動員的結果，中間選民可能也有出來投票，但是沒有想像的高，看起來還是屬於藍綠對決。

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羅致政指出，看的出來不同意票的領先差距是有的，代表這並不是所謂的不相上下的結果，顯然不同意的民眾高於同意的民眾，而民進黨取得最新的民意的支持，現有的政策可以加快加大。

羅致政表示，無論結果怎麼樣，最新民意已經出來，兩大黨都要非常謙卑面對這個民意，加以檢討，對民進黨來說，還是有相當比例民眾有疑慮，因此跟民眾溝通的過程還要繼續，而國民黨要檢討推出的公投案被民眾否決，兩大黨都要認真面對新的民意。

羅致政指出，不希望國民黨再亂下去，這個結果就是讓一切回到原點，花這麼多資源和時間最後還是回到原點，等於台灣被亂了一圈，希望國民黨不要再亂下去，第一個該做的動作就是不要在立法院繼續玩焦土政策，否則這個政黨最後會被民意唾棄。希望國民黨好好回到立法院審查預算，扮演稱職反對黨角色，不要又激進派抬頭、戰鬥藍抬頭，又把戰場拉回立法院，這是民眾所不樂見的。

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