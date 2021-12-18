新北市投票率42.5％ 票數3個同意、1個不同意

新北市選委會主委林祐賢說明新北市開票情形，整體投票率42.5%。（記者何玉華攝）

2021/12/18 21:16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今天（18日）晚間近8點完成公民投票案開票，四案的投票率都是42.5%，只有「重啟核四」不同意票大於同意票，其他「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」都是同意票大於不同意票；其中，「珍愛藻礁」一案是到最後關頭才以192票些微差距翻轉。

在新北市29區中，四個公投案投票率最高的前5名依序是永和區（48.28%）、新店區（46.58%）、中和區（46%）、板橋區（43.84%）、深坑區（43.4%），其中，除了板橋四案都是不同意票大於同意票，永和、新店、中和、深坑，以及汐止、林口、淡水、烏來共8個區，四案都是同意票大於不同意票。

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全市有17區4案都是不同意票較多，核四所在地的貢寮區，投票率39.07%，4案都是不同意票大於同意票，票數差距最大的是「重啟核四」的2132票，其他3案差距約1500票上下。

另外，與核電廠有地緣關係的瑞芳區、石門區、三芝區，「重啟核四」都是不同意票大於同意票，其他3案則是同意票大於不同意票。三峽區投票率37.99%，在「公投綁大選」一案以109票的差距，同意大於不同意，其他3案則是不同意大於同意。

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