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    首頁　>　政治

    四大公投國民黨全輸 基進分析「3關鍵」促選民決定

    台灣基進新聞部副主任陳子瑜（右二）評論公投結果有三項關鍵。（記者王榮祥翻攝）

    台灣基進新聞部副主任陳子瑜（右二）評論公投結果有三項關鍵。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/18 21:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕四大公投國民黨全輸，台灣基進新聞部副主任陳子瑜分析三項關鍵、促成選民決斷，分別是陳柏惟罷免案與後續、重啟核四引發藍營內亂、用反萊豬包裝的反美鬥爭遭經濟選民識破。

    陳子瑜認為，陳柏惟罷免案及後續，促使選民重新檢視國民黨的政治操作目的，本次公投最支持陳柏惟的台中烏日區投票率突破四成六，不同意票也大於同意票，可說是國民黨力挺地方派系的雙重標準，讓罷免案贏了戰役卻失去戰略高度，傷到這次公投。

    第二，重啟核四引發藍營內亂，降低國民黨動員士氣，新北市長侯友宜的千字不表態文，加上宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕對黨中央要求的消極配合，是國民黨內「連任優先派」與「極端意識形態派」對立的延伸。

    第三、用反萊豬包裝的反美鬥爭，遭到經濟選民識破，僅管國民黨一再撇清反萊豬與反美的關聯，但最希望台灣持續開放含萊劑豬肉的國家，就是美國；加上近年來美中對抗的國際環境已成，以及開放萊牛後並未造成食安問題，都使得國民黨的論述，無法獲得多數民眾支持。

    此外，隨著美方智庫、前官員表態，以及一向親藍的企業界也表態，反萊豬公投將嚴重影響台美經貿合作，對於經濟選民來說，是再明確不過的訊號，也讓反萊豬公投定調成「反美公投」，力推的國民黨則是「反美政黨」。

    隨著四項公投全數以不同意居多告終，試圖用公投確立自身領導威信的朱立倫，不但遭遇重挫，也將產生下列趨勢：短期來看，1月9日的中二補選與林昶佐罷免案，也將更加艱困。

    中期來看，侯友宜是否會因為戰鬥藍的鬥爭，取得淺藍、中間形象的優勢，為無黨籍選總統埋下伏筆，值得觀察。

    長期來看，朱立倫從親美理性的形象，淪落成反美民粹，政治生命的終結，恐怕就是從這四項公投案開始。

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