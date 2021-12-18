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    不同意率全國第一！ 民進黨台南黨部：團結台南讓台灣更有力

    台南市完成公投開票作業，民進黨台南市黨部主委潘新傳（右）感謝所有參與公投的夥伴與市民，共同守護台灣未來。（記者王姝琇攝）

    台南市完成公投開票作業，民進黨台南市黨部主委潘新傳（右）感謝所有參與公投的夥伴與市民，共同守護台灣未來。（記者王姝琇攝）

    2021/12/18 20:22

    〔記者王姝琇／台南報導〕此次公投案台南市投票率為41.08%，4項公投結果「不同意」票數壓倒性勝過「同意」票數，為全國不同意率最高的縣市。民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，雖投票率未達預期，但對民進黨政策得以延續仍感到欣慰；公投結果也呈現出最新民意，顯示多數民眾對台灣能源轉型、國際經貿發展及民主深化等都抱持正向看法。

    台南市向來為綠營大票倉，此次4項公投的投票率及結果也備受矚目，民進黨台南市黨部不僅在1個月內舉辦超過百場說明會，更在投票前夕發起車隊接力遊行橫掃大台南催票。潘新傳表示，此次雖成功守住4項公投，但投票率不如預期僅41.08%、未突破5成，初估受到天氣影響，加上民眾對公投案的關注度相較於大選仍偏低。

    潘新傳更指出，開票結果4項公投雖全部都沒有通過門檻，但在台南開出「不同意」票數壓倒性勝過「同意」票，每案都大贏15萬票以上，其中「重啟核四」的不同意票更逼近同意票的2倍；整體「不同意」得票率台南更創下全國第一，每案比率均約為63％。

    潘新傳強調，4大公投結果並非個人或政黨成敗，而是更加確認台灣未來走向，讓政府的執政更有力；再次感謝所有為這次公投付出的夥伴，以及每位參與投票的市民；接下來民進黨部的首要任務，將會繼續團結台南，共同鞭策政府落實政策執行，讓台灣未來更有力。

    針對這樣的結果，國民黨台南市黨部僅表示，呼應黨主席朱立倫說法，公投議題都是民眾所關心，相信深化民主道路不會中斷，國民黨會永遠走下去。

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