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    金門縣「同意票」壓倒性領先 翁明志：民進黨開出基本盤

    金門縣選委會委員盧志輝（中）與監察小組召集人吳啟騰（右）、副總幹事吳世榮（左）宣布公投開票結果。（記者吳正庭攝）

    金門縣選委會委員盧志輝（中）與監察小組召集人吳啟騰（右）、副總幹事吳世榮（左）宣布公投開票結果。（記者吳正庭攝）

    2021/12/18 20:13

    〔記者吳正庭／金門報導〕2021年全國性公民投票金門縣開票結果今晚出爐，平均投票率約18.79%；金門縣4大公投「同意票」票數均占壓倒性遠勝「不同意票」；其中「重啟核四」公投同意票1萬9817票最少，在四項公投中唯一同意票低於2萬票，一般認為，可能與金門代管的烏坵鄉是核廢料選址地點之1有關

    包括代管的烏坵鄉在內金門縣共6鄉鎮設85個投開票所，公告選舉人數12萬4592人。金門縣選委會委員盧志輝傍晚6點與監察小組召集人吳啟騰、副總幹事吳世榮宣布公投開票結果。

    投票結果，「重啟核4」同意票1萬9817票，不同意票3283票、無效票306票；「禁止萊豬進口」同意票2萬343票、不同意票2770票、無效票291票；「公投綁大選」同意票2萬27票、不同意票3100票、無效票280票；「珍愛藻礁」同意票2萬187票、不同意票2934票、無效票384票。

    對於公投結果，民進黨籍行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志說，公投已被操作成藍綠對決，在金門島以外的「境外人口」返金投票人數不多的情形下，金門等於回到藍綠基本盤的對決。

    他說，從「不同意票數」都在3000上下，且投票率不到兩成來觀察，票數與2020年總統大選中，民進黨在金門政黨票拿下3846票相去不遠，至少綠營在金門的基本盤是開出來了，甚至還有成長。

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