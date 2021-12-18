四大案被否決 黃國書：國民黨將陷入騎虎難下困境

立委黃國書（圖中）認為，公投結果宛如對民進黨於中二立委補選中，打一針強心劑。（記者張瑞楨攝）

2021/12/18 18:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕公投結果尚未全部開票完成，但情勢已定，四項公投不同意高於同意票，國民黨再吃敗仗，民進黨立委黃國書分析，國民黨將四項公投綁在一起，拉高為政黨對立，賦予「教訓民進黨、對民進黨的不信任投票」，卻忽略中間選民感受，投票前又軍心渙散，戰術與戰略都失敗，民進黨中二選區立委補選宛如打了強心劑，另一方面，國民黨追究新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕責任，將又陷入黨的紀律與民意衝突的兩難處境，目前處於騎虎難下的尷尬局面。

黃國書分析說，民進黨部分，剛開始並不樂觀，主因是民眾對民進黨政策有些不信任，但在該黨決定對決，全黨團結動員說服選民，用投票結果看待，這項策略與戰術成功。

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他說，反之，國民黨認為他們會贏，特別是萊豬議題，國民黨還賦予「教訓民進黨」「對民進黨的不信任投票」意義，將公投拉高到政黨對立的氣氛，卻忽略中間選民觀感，再加上國民黨把四項公投綁在一起，黨內卻有諸侯立場不一（指侯友宜、宜蘭縣長林姿妙，以及不正式表態、也不參加國民黨說明會的台中市長盧秀燕），投票前軍心渙散，更讓中間選民有所疑慮，從結果看待，國民黨顯然策略與動員等戰術都不成功。

至於對未來政界影響，黃國書說，民進黨在中二選區打一針強心劑，至於國民黨陣營是否檢討並調整戰略？目前尚難分析，但整體而言，民進黨候選人林靜儀勝選機會大增，至於2022年縣市長選舉，民進黨是否能複製，未來變數仍多，尚難以評估。

黃國書分析說，國民黨未來會遇到一個難題，黨內諸侯認為民意比黨意重要，包括侯友宜、林姿妙、盧秀燕等人，該黨未來該如何處理？國民黨內會有找「戰犯」之聲，其中，又以追究侯友宜聲量可能最高，追究侯、盧等諸侯，卻又衍生違背民意的後遺症，國民黨會陷入兩難、騎虎難下困境。

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