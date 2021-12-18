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    中二補選影響？台中市公投不同意占多數 國民黨不認為

    台中市公投不同意大於同意，綠營跟無黨籍認為對中二選區補選有影響，國民黨認為不會。（記者蘇金鳳攝）

    台中市公投不同意大於同意，綠營跟無黨籍認為對中二選區補選有影響，國民黨認為不會。（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/18 18:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市四大公投目前開票不同意大於同意，綠營認為原因是政府論述清楚；藍營認為民進黨府院黨傾全黨動員，加上3年前公投結果民進黨政府未遵守，造成選民意興闌珊；無黨籍市議員認為政黨對決，讓中間選民厭惡，造成低投票率；至於進行中的台中市第二選區立委補選是否有影響？民進黨認為顏家長期掌控有鬆脫現象，無黨籍市議員也認為有影響，國民黨則認為沒有影響。

    民進黨台中市議員陳淑華表示，這次公投是單獨投公投票，讓公投議題可以有充分的論述、辯論，讓人民更清楚知道政策公投的內容，其結果也讓台灣民主走向更清楚。相對而言，人民更能自由思考，地方派系對人民的影響逐漸降低，受顏家長期掌控的中二選區派系影響有鬆脫的現象，對林靜儀選情有望正面加分。

    陳淑華認為，四項公投沒有過關，且不同意票數都大於同意票數，關於國際經貿及能源等議題，執政的民進黨在政策訂定及執行只要妥善向人民說明政策，人民普遍都能接受，只要能將政策論述清楚，民進黨有機會贏得明年縣市長選舉。

    國民黨市議員陳政顯認為，民進黨府院黨傾全力宣傳，把民進黨基本盤催出來，而中間選民則認為，3年前的公投都已通過，但是執政黨還是不依照公投結果推動政策，投了也是白投，才造成投票率低。

    陳政顯不認為會對中二選區立委補選及明年市長與市議員選舉造成影響，因為公投對政府政策的複決，而明年的選舉是選人，則是看表現。

    無黨籍市議員陳廷秀則表示，這樣的投票結果，對中二選區立委補選或多或少有影響。

    陳廷秀指出，這次公投會低投票率是因為原本是很單純的政策公投，最後搞成政黨對決，此為中間選民所厭惡。

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