四大公投開票 顏家地盤沙鹿皆不同意領先

台中市第257沙鹿區三鹿里投開票所投票情況。（記者張軒哲攝）

2021/12/18 18:20

〔記者張軒哲／台中報導〕今日公投大選下午4點截止，台中市中二選區陸續開票，顏家大本營沙鹿區開票結果受到關注，但沙鹿區多個投開票所幾乎呈現4個公投案不同意票數高於同意票數，幾乎呈現一面倒4比0情況，包括顏家位於沙鹿區正義路服務處所在的沙鹿埔子里0056投開票所，重啟核四、反萊豬都是不同意票高於同意票，也讓綠營對明年1月9日補選更為樂觀。

全國性公民投票第17案至第20案投票重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案下午4時投票截止，各投票所隨即進行開票作業。台中市整體投票率約4成，包括沙鹿區民進黨支持者較多的鹿寮地區與顏家服務處所在的埔子里、三鹿里的投開票所，幾乎是呈現4個公投案皆為不同意高於同意票。

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以沙鹿埔子里0056投開票所沙鹿幼兒園埔子分班廣場為例，17案核四案44同意、70不同意，18案反萊豬同意197、不同意215。

民進黨市議員楊典忠表示，今天四大公投的結果應該會影響台灣未來能源政策與經濟發展，但是因為林靜儀邀顏寬恆辯論沒有結果，所以公投的結果對中二立委補選影響不大，所以不論公投結果如何，民進黨絕對不會掉以輕心，以目前沙鹿、霧峰、烏日、大肚、龍井各區每天陸戰掃街行程，都獲得地方民眾不錯的支持與迴響，以林靜儀過去醫師與立委的出色表現，對林靜儀的補選非常有信心。

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