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    北市公投2人撕毀選票 市選會：違法送辦最高罰5萬元

    全國性公民投票今上午8點開始投票，民眾依序查驗身分、排隊領票，並在工作人員引導下將投票單投入票匭。 （記者劉信德攝）

    全國性公民投票今上午8點開始投票，民眾依序查驗身分、排隊領票，並在工作人員引導下將投票單投入票匭。 （記者劉信德攝）

    2021/12/18 15:45

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕四大公投今天上午8時開始投票，台北市選舉委員會獲報大安區、內湖區發生2起撕毀選票事件，市選會表示，撕毀選票已違反《公民投票法》第44條，可處以5千至5萬元罰鍰，警局將對當事人作筆錄，選務人員將陪同協助。

    市選會指出，內湖、大安區2件撕毀選票件，因投票民眾嫌選票不乾淨要更換，但依規定不能更換，該民眾沒有將票投進票匭，反而撕毀。公投票只要領了就一定要投進票匭，不得將公投票撕毀或攜帶出去，否則將違反公民投票法。

    在北市萬華區一投票所則發生民眾帶公司的職名章去投票，而非個人私章，選務人員謹慎起見，第一時間並未讓該民眾投票。市選委會表示，因未帶私章也可按指紋，該民眾已經完成投票。

    另外，媒體報導在南港區某投開票所，民眾拿到選票進入投票亭後，準備蓋第3張票時發現已被圈選「不同意」，選務人員無法確認是否是該民眾自己蓋的，請他繼續完成投票，後來該民眾是蓋廢票。

    市選會表示，經查是南港國小1164投票所，發票時已讓民眾確認公投票，但該民眾蓋完公投票後走出遮屏，宣稱第三張公投票已被蓋不同意，要求換票，工作人員跟民眾說明公投票領取一次為限，並說明發票時也有讓該民眾確認公投票無誤。

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