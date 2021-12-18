傳選務員問「領幾張票？」 高市選委會：無須主動詢問

民進黨高市黨部「選務緊急應變中心」接到民眾反映，今公投投票時被選務人員問「領幾張票」？（記者王榮祥翻攝）

2021/12/18 13:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部「選務緊急應變中心」接到民眾反映，今公投投票時被選務人員問「領幾張票」？呼籲選務單位應該一次領取；高市選委會接獲訊息後，通知各投開票所原則上一次發出、避免誤會，若有特殊要求再視個案處理。

民進黨高市黨部「選務緊急應變中心」市議員林智鴻、李雅慧及黃文益、黃文志、簡煥宗等人，今分別接獲鳳山、苓雅區等民眾通報，有選務人員主動詢問「領幾張票」？引發投票人質疑及不滿，民進黨高市黨部主委趙天麟呼籲中選會通知、要求選務人員，依規定投票權人應一次同時領取各公投票。

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林智鴻指出，依據中選會「110年全國性公民投票投開票所工作人員手冊」規定，投票權人應一次同時領取各該公投票，如僅願領取其中一個或部分公投票時，應於投票權人名冊備註欄註記，並由管理員及監察員各一人共同簽章證明，同時告知投票權人，不得再要求第二次領票。

林智鴻指出，相關規範有明訂投票權人應同時領取各該公投票，也尊重投票權人領取部分選票權力 ，但沒有明文規範選務人員是否需要主動詢問，籲請中選會依規定辦理。

高市選委會說明，已通知各投開票所選務人員，原則上一次發出所有選票，無須主動詢問以避免誤會，如果有個人主動表達領取票數，再依規定發出。

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