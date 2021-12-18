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    全力催票至最後一刻！張志豪：配合蔡英文指示全力催票

    新北市議員張志豪（右）遵照蔡英文指示，催票至最後一刻。（張志豪服務處提供）

    新北市議員張志豪（右）遵照蔡英文指示，催票至最後一刻。（張志豪服務處提供）

    2021/12/18 12:40

    〔記者翁聿煌／新北報導〕全力催票到最後一刻！新北市議員張志豪、市黨部主委何博文18日上午陪同總統蔡英文至永和秀朗國小投票，蔡英文受訪完指示現場民代務必繼續催票，何博文、張志豪及市議員參選人李宇翔、曾進益全力立即配合總統指示，成立「新北市公投催票及選務爭議事件回報中心」，針對新北市板橋區、中和區、五泰林區及土樹三鶯區民衆進行全面性催票，務必達成蔡英文交辦的「四個不同意」過關任務。

    張志豪表示，上午陪同蔡英文投票時，總統關心中永和選情，因此他除了撥打電話催票，也成立選務回報中心，邀請專業律師坐鎮，如新北市有任何狀況，第一時間就能由律師來協助處理。

    五股、泰山、林口議員擬參選人李宇翔說，擔心市府會透過民政系統，要求里長進行四個同意的催票廣播，他提醒民眾，若有碰到相關爭議，請記得錄音、錄影提供選務中心，將提供中選會做後續處理。

    蔡鴻燊律師說，公投投票日雖然還可以進行宣傳，但，投開票所30公尺內仍有相關限制，提醒各陣營不得有相關違規情形，如民眾碰到相關爭議，他會提供相關法律建議，讓公投能夠順利完成。

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