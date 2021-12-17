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    首頁　>　政治

    若國民黨贏得4大公投 王丹：習近平最樂見「這件事」

    民運人士王丹認為，若讓國民黨在公投中獲利恐進一步加強製造政黨對立，而台灣內部將無法擺脫政治混亂，「這正是習近平所樂見的」，因此他呼籲民眾投下四個不同意，遏止新一波政治亂象。（資料照）

    民運人士王丹認為，若讓國民黨在公投中獲利恐進一步加強製造政黨對立，而台灣內部將無法擺脫政治混亂，「這正是習近平所樂見的」，因此他呼籲民眾投下四個不同意，遏止新一波政治亂象。（資料照）

    2021/12/17 21:10

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投明（18日）登場，國民黨全力宣傳「四個同意」。對此，民運人士王丹認為，若讓國民黨在公投中獲利恐進一步加強製造政黨對立，而台灣內部將無法擺脫政治混亂，「這正是習近平所樂見的」，因此他呼籲民眾投下四個不同意，遏止新一波政治亂象。

    王丹在臉書表示，台灣明天就要舉行公投，這場公投表面聚焦民生問題，實則是國民黨綁架民生議題而發起的新一波政黨對立，「這一點，國民黨最近一連串言論已經自我證明」。

    王丹說，面對疫情帶來的經濟衝擊以及中共對台灣的武力威脅，台灣需要的是內部的團結和穩定，是國際社會的支持，如果任由個別政黨出於一己之私，為了政治目的而用民生議題的公投作為政治鬥爭的武器，台灣的民主勢必受到嚴重傷害。

    王丹進一步指出，如果讓國民黨在這次公投中獲利，國民黨將有恃無恐，勢必進一步加強製造政黨對立，台灣內部將無法擺脫政治混亂，這正是中國領導人習近平所樂見的，因此王丹呼籲「大敵當前，穩定內部優先。投下四個不同意，遏止新一波政治亂象，防止中共影響力借力滲透，事關台灣前途命運」。

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