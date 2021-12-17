公投前最後一夜 藍營在自由廣場「民主守夜」

四大公投18日投票，國民黨17日晚在中正紀念堂自由廣場舉行「民主守夜」造勢晚會活動，除了安排馬拉松式宣講，還有整點報時互動環節，以及持續至隔天投票日的不斷電網路直播，民眾冒冷到場表達支持。（記者廖振輝攝）

2021/12/17 18:09

〔記者施曉光／台北報導〕今晚是4項公投投票前最後一夜，國民黨選在台北中正紀念堂的自由廣場發起的「民主守夜」活動，現場除了安排馬拉松式宣講，還有整點報時互動環節，以及持續至隔天投票日的不斷電網路直播，該黨主席朱立倫更將親率黨務主管、立法委員以及自發民眾，共同夜宿自由廣場，隔日上午6點半參加中正紀念堂升旗後，就各自前往投票所投票。

今晚活動自6點開始，由藍營青年民主戰隊進行暖場宣講，主活動預定晚間7點半至9點半進行，安排的宣講人包括朱立倫、前總統馬英九以及洪秀柱、江啟臣等前黨主席、中廣董事長趙少康，公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市長、縣市議長。

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國民黨還將在今晚各整點安排台下互動環節，包括「自由廣場萬人拍桌｣，要把人民的憤怒傳到總統府，另外還有「全台守護大串聯」，邀請民眾共同舉起雙手連成圈，並拍下照片上傳打卡，象徵守護台灣，4個都同意。

9點半過後，現場將進行「星河夜語：點亮自由廣場」時間，全體國民黨公職要與現場民眾一起打開手機手電筒，用上萬個點點星光象徵「人民怒火，星火燎原」，並諷刺民進黨讓台灣陷入需用手電筒照明的缺電危機，活動主舞台結束後，則推出民主守夜不斷電直播，今晚10點到隔日上午6點，直播現場訪問等系列活動，並與黨內民代臉書串流。

四大公投18日投票，國民黨17日晚在中正紀念堂自由廣場舉行「民主守夜」造勢晚會活動，除了安排馬拉松式宣講，還有整點報時互動環節，以及持續至隔天投票日的不斷電網路直播，民眾冒冷到場表達支持。（記者廖振輝攝）

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