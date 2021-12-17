下令禁綠民代參加活動？盧秀燕：有就下台 若沒有黑白講的下台

台中市長盧秀燕說，自己一再要求市府人員要行政中立，也沒有下令相關單位禁止民進黨民代參加活動，若有就下台，但若有人「黑白講」也要下台。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/17 17:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第二選區立委補選打得激烈，民進黨市議員陳世凱、林德宇、何敏誠今天質疑沙鹿區公所行政不中立，顏寬恒可借場地辦活動，林靜儀都借不到，烏日南里里舉辦慶祝風雨操場完工餐會，還邀請特定政治人物到場，盧秀燕有交待嗎？甚至中二選區立委補選共258個票所，林靜儀只分配到104個可配置名額，其餘都不能派人監控投開票，擔心會有人行政不中立。

盧秀燕則反駁，政治人物來來去去，但是公務人員工作是長久的，不會拿自己的工作開玩笑，而且若有違反規定，有刑事責任，她自己一再要求市府人員要行政中立，也沒有下令相關單位禁止民進黨民代參加活動，若有就下台，但若有人「黑白講」也要下台。

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民進黨市議員陳世凱今天在市議會市政總質詢質疑，南屯區公保地817招待所至今拆得拖拖拉拉，要求盧秀燕上大簽直接拆，否則要拆到何時？都發局長黃文彬說，違建人已在拆除，會持續追蹤直到拆除為止。

陳世凱批評，日前他就指出，沙鹿區公所有行政不中立的情形發生，但是過了兩週，竟仍發生林靜儀借用場地遭到區公所拒絕的情事。

陳世凱指出，根據台中市公園及行道樹管理自治條例第37條不予許可使用之情形，候選人不管是舉辦政治活動或藝文活動皆未違反規定，卻遭到拒絕，令人百思不得其解，對照另一候選人活動3場有2場於公園舉辦，市府是否有大小眼？對人不對事等行政不中立的情形發生？

市議員林德宇說，烏日南里里也發生慶祝風雨球場餐會特定人士出席，回饋金也是公務預算，讓特定人士到場就是違反行政中立。

市議員何敏誠則說，請市長盧秀燕公開函文，要求領有公務預算的團體一定要公平邀請藍綠政治人物出席，他問，市長盧秀燕是否有下令不讓民進黨出席？

陳世凱還指出，中二選區立委補選跨5個行政區，共258個票所，每個票所由中選會配置監察員2名，共516個監察員，候選人平均分到104個可配置名額，而這也代表會有154個投票所無法即時監控投開票情形。

陳世凱說，依據投票所開票所監票員推薦及服務規則第2條，每一投開票所，應置監察員為「至少2人」，並非「限定2人」為何市府仍堅持只能派任兩人，陳世凱批評，市府的種種作為皆讓人有行政不中立的疑慮卻仍不改進，恐將使市民對市府有更多的不信任感。

民政局長吳世瑋說，依規定，每一個投開票所要有兩位監察員，因此有共516個監察員，一人分配104位，這是中央選委會的規定，市選委會依規定辦理。

多名民進黨台中市議員質疑盧市府行政不中立。（記者蘇金鳳攝）

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