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    成大90周年校慶 賴清德：感謝日本支持台灣加入CPTPP

    副總統賴清德（右三）今天參加成功大學「首任校長若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會」。（記者洪瑞琴攝）

    副總統賴清德（右三）今天參加成功大學「首任校長若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會」。（記者洪瑞琴攝）

    2021/12/17 13:02

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕副總統賴清德今（17日）參加成功大學90周年校慶系列活動「首任校長若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會」，致詞時感謝日本援助疫苗給台灣，而且聲援台灣加入CPTPP，台日關係愈緊密，人民感情會愈來愈好。

    副總統賴清德說，首先代表政府向日本表達最大感謝，在台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴峻時，日本捐贈400多萬劑疫苗給台灣，幫助台灣度過難關，這份情誼非常重大，國人感激在心。

    賴清德表示，若槻道隆敕任官大禮服是當時日本最高文官的禮服，若槻道隆出席重要場合都會穿上，這代表當時日本政府對台南高等工業學校（成大前身）的重視，而且若槻道隆花費10年多的時間擘畫成大，奠定學校發展基礎，顯見台日關係如此深厚。

    賴清德表示，台日兩國每逢天災地變時，互相支援，患難中見真情令人感動，疫情期間的幫助之外，現在台灣要申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），日本政府、國會，以及前後任首相都公開表達對台灣的支持。

    賴清德表示，台灣面臨中國威脅，日本前後任首相、國防大臣及朝野政黨都表達對台灣的關心及維持印太和平的決心，對台灣民心士氣而言有很大幫助，希望有台日深厚關係珍貴資產的成大，在台日友誼交流上更加著力，讓台、日兩國關係愈來愈緊密，人民感情也愈來愈好。

    若槻道隆生於1941年，擔任台南高等工業學校首任校長，配合台灣氣候，因地制宜規劃學校校舍、制服與體育活動，打造舒適的校園生活環境。

    若槻道隆的後代2012年參訪成大後，捐贈若槻道隆敕任官大禮服及相關文物給校方，歷經數年修復，2017年在成大博物館展出。

    成大校長蘇慧貞表示，博物館是成大第1棟行政建築，展場就是昔日若槻道隆的校長室，90週年慶特展意義提醒成大飲水思源，持續穩定成長，讓成大的茁壯，成為世界相信台灣的力量。

    日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次、台南市副市長趙卿惠等人亦應邀參觀特展。

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