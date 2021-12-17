胡志強不服須繳還163萬溢領退休金 興訟敗訴

胡志強不服繳回163萬溢領退休金的處分，提起行政訴訟遭北高行判決敗訴。（資料照）

2021/12/17 05:50

首次上稿 12-16 22:30

更新時間 12-17 05:50

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨前台中市長胡志強，因「黨職併公職」被考試院銓敘部作成原處分追討溢領退休金163萬多元，胡志強不服提告，台北高等行政法院認為原處分並無違誤，判胡志強敗訴；可上訴。

請繼續往下閱讀...

考試院銓敘部依2017年5月10日總統蔡英文公布施行的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，核算胡志強「黨職併公職」年資共計10年10個月，共計溢領163萬9777元，以原處分要求繳還。胡志強不服，提行政訴訟請求撤銷。

北高行由審判長陳心弘、陪席法官林淑婷、受命法官郭銘禮組成合議庭。合議庭指出，胡志強於1975年9月至1985年7月任職民眾服務總社的前段年資完成後，受聘擔任國立中山大學副教授屬後段年資，並借調至世界反共聯盟（世盟）及亞洲太平洋反共聯盟（亞盟）服務。

合議庭認為，胡志強在前段年資才適用「中華民國民眾服務總社專職人員暨公務人員服務年資互相採計要點」（公務人員採計要點），後來受聘擔任副教授，則適用「中華民國民眾服務社專職人員轉任教育人員年資採計要點」（教育人員採計要點）。

然而，無論公務人員採計要點或教育人員採計要點，均有一前提要件才能適用，即，具有「公職人員任用或遴用資格，或具有教育人員的法定任用資格者」。

合議庭指胡志強擔任副教授前的前段年資9年11個月，並未具備相關資格，因此並不適用教育人員採計要點或公務人員採計要點，至於後段年資11個月，也與教育人員採計要點規定不合，因此，考試院銓敘部追討163萬9777元溢領退休金並無違誤，判胡志強敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法