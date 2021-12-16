北市府動物之家工程大砍1660坪 議員轟「借殼上市」擬全刪預算

台北市動保處針對動物之家改建案進行專案報告，但因面積從3460坪大幅縮減為1800坪，引發議員砲轟。（記者鄭名翔攝）

2021/12/16 18:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市動保處原規劃5.8億興建3460坪動物之家主體建築，後配合市長柯文哲政令擬縮減為1800坪，令台北市議員怒批無視去年議會要求不得減項發包的附帶決議，將內容大幅修改至「面目全非」，卻仍以同筆預算「借殼上市」執行，嚴重犧牲動物權益，並將議會當作橡皮圖章，主張應全數刪除預算、全案「打掉重來」。

北市動保處長宋念潔表示，新案規劃把中繼所改為永久建築，可收容420隻貓及200隻老年犬，而主建築縮減為1800坪且不開挖地下室、可收容500隻犬隻，配合未來推動認領養政策等，可確保收容量足夠，經議會同意將於明年度進行追加預算，預計最快2023年中動工，若議會最終決議刪除此預算，則相關期程估延後2年。

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北市府自2019年規劃投入7億元進行含中繼收容空間及3460坪主體建築的動物之家改建計畫，但柯文哲多次不滿花費太高，後更因主體工程須再追加2億元的地下垃圾處理費而喊卡，動保處再提新方案，方向已獲柯文哲原則同意，昨至議會財政建設委員會進行專案報告。

議員簡舒培表示，去年議會通過動物之家預算時便有附帶決議不得減項發包，如今新案面積大幅縮減，產發局長竟稱不會影響動物權益，說法令人無法接受，且市府才因工程原物料上漲追加第一果菜市場工程預算，未來動物之家也會面臨營建成本提高的問題，市府卻不願追加預算、改為縮小坪數，等同欺騙議會、縮減動物福利。

議員苗博雅認為，新案縮減40％以上面積，且原規劃的幼犬室、保育室、攻擊犬收容室、狗保母旅館等福利措施全刪除，痛批動保處將去年議會同意的規劃內容改得「面目全非」，主張應遵守議會審查法治底線，要求市府按原案執行、可依程序追加預算，若要更改規劃案須由市長前來報告，經議會同意才准變更。

苗博雅強調，議會審查通過的預算並非僅帳面數字，還包括同意公共工程內容方案，市府不可將通過的預算當作空白支票，任意大幅修改工程規劃、「借殼上市」執行，若開此惡例，未來市府各項公共工程都比照進行，形同將議會當作橡皮圖章。

議員潘懷宗、李慶元均認為，全案內容已變更，應刪除所有預算「打掉重來」；財建委員會第一召集人、議員楊靜宇指出，修正規劃案還得送議會經同意才可再審追加預算，但此案從初始設計到現在保留預算等均「荒腔走板」，議會對此案負有歷史責任，反對急就章同意，不排除下週審議相關預算予以全數刪除。

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