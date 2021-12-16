國台辦十問台灣民主 陸委會反擊：夏蟲語冰凸顯無知

陸委會發言人邱垂正今日反擊，中共國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實抨擊，如同夏蟲語冰，凸顯其對民主價值及實踐的無知、無感與刻意貶抑。（翻攝直播）

2021/12/16 16:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦昨日質疑台灣派人參加美國舉辦的民主峰會是「假民主、真謀獨」，並提出十問質疑台灣民主。陸委會發言人邱垂正今日反擊，中共國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實抨擊，如同夏蟲語冰，凸顯其對民主價值及實踐的無知、無感與刻意貶抑。

國台辦發言人馬曉光15日拋出10個問題，質疑民進黨當局出於一黨之私，在台灣打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？

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對此，邱垂正強調，台灣的民主、人權與法治進步發展，獲得國際社會肯定讚許。背離民主人權的中共專制政權應反躬自省，及早進行真正的民主制度改革，停止迫害人權、箝制自由等內部治理弊端，才能回應國際社會與其內部民意的期待，缺乏文明價值不可能偉大復興。

邱垂正說，眾所周知，當前兩岸緊張情勢升高，癥結是中共始終不放棄以武力處理兩岸爭議，近期更加大對台軍事滋擾與經濟脅迫，衝擊兩岸及區域安全穩定，促使國際社會增強對台海情勢的關注。我們捍衛國家主權及台灣民主的堅強決心不會改變，奉勸北京當局早日放棄對台專制霸道、分化滲透的敵意思維與行徑。

此外，四大公投本周六登場，國台辦發言人馬曉光昨日批評民進黨操弄公投，故意「碰瓷」中國，製造反中民粹，要台灣同胞要擦亮眼睛。

邱垂正駁斥，我國基於「憲法」主權在民的原則，公投是公民應有的政治權利及直接民意的展現，屬於民主社會意見表達的常態。對岸應學習理解，此為民主台灣內部事務及人民選擇的民主過程，專制極權的中共政權完全沒有干涉置喙的空間。

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