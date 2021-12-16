為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦十問台灣民主 陸委會反擊：夏蟲語冰凸顯無知

    陸委會發言人邱垂正今日反擊，中共國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實抨擊，如同夏蟲語冰，凸顯其對民主價值及實踐的無知、無感與刻意貶抑。（翻攝直播）

    陸委會發言人邱垂正今日反擊，中共國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實抨擊，如同夏蟲語冰，凸顯其對民主價值及實踐的無知、無感與刻意貶抑。（翻攝直播）

    2021/12/16 16:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦昨日質疑台灣派人參加美國舉辦的民主峰會是「假民主、真謀獨」，並提出十問質疑台灣民主。陸委會發言人邱垂正今日反擊，中共國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實抨擊，如同夏蟲語冰，凸顯其對民主價值及實踐的無知、無感與刻意貶抑。

    國台辦發言人馬曉光15日拋出10個問題，質疑民進黨當局出於一黨之私，在台灣打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？

    對此，邱垂正強調，台灣的民主、人權與法治進步發展，獲得國際社會肯定讚許。背離民主人權的中共專制政權應反躬自省，及早進行真正的民主制度改革，停止迫害人權、箝制自由等內部治理弊端，才能回應國際社會與其內部民意的期待，缺乏文明價值不可能偉大復興。

    邱垂正說，眾所周知，當前兩岸緊張情勢升高，癥結是中共始終不放棄以武力處理兩岸爭議，近期更加大對台軍事滋擾與經濟脅迫，衝擊兩岸及區域安全穩定，促使國際社會增強對台海情勢的關注。我們捍衛國家主權及台灣民主的堅強決心不會改變，奉勸北京當局早日放棄對台專制霸道、分化滲透的敵意思維與行徑。

    此外，四大公投本周六登場，國台辦發言人馬曉光昨日批評民進黨操弄公投，故意「碰瓷」中國，製造反中民粹，要台灣同胞要擦亮眼睛。

    邱垂正駁斥，我國基於「憲法」主權在民的原則，公投是公民應有的政治權利及直接民意的展現，屬於民主社會意見表達的常態。對岸應學習理解，此為民主台灣內部事務及人民選擇的民主過程，專制極權的中共政權完全沒有干涉置喙的空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國台辦提民主十問 政院反擊︰干涉公投認知作戰
    2021/12/16 14:07

    國台辦提民主十問 政院反擊︰干涉公投認知作戰
    國台辦批操弄公投 陸委會：台灣內部民主事務
    2021/12/16 05:30

    國台辦批操弄公投 陸委會：台灣內部民主事務

    桃捷綠線漲 捷運公園稀有宅要把握！
    國台辦要台胞「擦亮眼睛」公投 陸委會：民主台灣內部事務
    2021/12/15 20:07

    國台辦要台胞「擦亮眼睛」公投 陸委會：民主台灣內部事務
    中國未受邀參加民主峰會 陸委會：共產專制政體沒資格與會
    2021/11/24 20:36

    中國未受邀參加民主峰會 陸委會：共產專制政體沒資格與會

    好宅建商進駐中壢 買房要跟對品牌
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播