新台幣支持立陶宛 外交部預告這活動

外交部發言人歐江安。（外交部提供）

2021/12/16 12:54

〔記者楊丞彧／台北報導〕立陶宛政府昨天因安全考量撤光駐中國之臨時代辦以及臨時人員，駐中國館務改成遠端工作，同時也通過設立駐台代表處之決議，預計從明年1月1日起生效，初期將派兩人駐台；我國外交部發言人歐江安今天回應媒體詢問表示，我國向立陶宛政府表達最崇高的敬意，會結合民主夥伴的力量展現民主陣營的團結與韌性，發展更友好互惠互利的關係。

歐江安強調，立陶宛頂住中國的複合性威脅，想跟台灣發展關係立場與意願沒有改變，外交部向立陶宛政府表達最崇高的敬意，呼籲企業或國人鼎力支持立陶宛，發展更友好、更緊密的互惠互利關係，讓台灣跟立陶宛無論在經貿、文化、科技、教育方面各領域合作，都能進一步深化彼此的夥伴友好關係，也促進兩國的經濟繁榮與人民福祉。

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對於立陶宛來台設處一事，歐江安提到，立陶宛經濟與創新部部長雅莫內特在先前台灣與立陶宛經貿投資論壇開幕致詞強調，駐台是預計明年設立，近一步開展雙方實質合作關係。此外，立陶宛總統瑙塞達日前也強調，立陶宛對台灣政策立場不變，立陶宛是主權獨立國家，可以自由決定其外交政策，決定如何跟台灣發展關係。立陶宛外長藍斯柏吉斯也對台灣力挺，堅定發展對台關係，不受中國持續性的外交與經濟上的打壓或威迫所影響，仍然規劃來台設處，我方表達敬意與誠摯歡迎，並就立陶宛來台設處提供一切必要協助。

媒體提問怎樣強化跟立陶宛的經貿投資關係，歐江安強調這很重要，台灣跟立陶宛雙方是民主自由價值的夥伴，希望跟立陶宛無論在經貿、投資、產業對接以及供應鏈安全等相關領域，能夠深化彼此的合作，我方有堅定的信心、足夠的資源、充分的能力執行，會持續協助台灣與立陶宛雙邊廠商的媒合。

歐江安也特別提到，2021年台北國際食品展12月22日到25日在台北市南港展覽2館盛大舉行，立陶宛食品局到時候也會參展，歡迎大家參加國際食品展，可以多逛逛立陶宛的攤位。此外，我方也樂見有我國廠商明年到立陶宛，並設置立陶宛國家館，強化投資也引進立陶宛產品，在台灣相關商業網站進行銷售，希望台灣人民都能品嚐、喜歡立陶宛的優質產品，鼓勵大家多消費立陶宛產品以示支持。

根據參展規定，2021年台北國際食品展僅12月25日（六）開放非相關業者及一般民眾購票參觀，門票每張300元，售票時間為當天上午10點至下午3點，不開放12歲（含）以下兒童進入展場；另配合中央防疫政策，展場內開放定點試吃，不可邊走邊吃。

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