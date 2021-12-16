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    南市預算審不完又流會 議場只有這25人在場

    南市議會審預算，現場出席人數只有顯示看板上的25人出席，因不足半數而流會。（記者蔡文居攝）

    南市議會審預算，現場出席人數只有顯示看板上的25人出席，因不足半數而流會。（記者蔡文居攝）

    2021/12/16 12:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明年度總預算還未審完，目前只審完1/3，還有10餘個局處單位待審。台南市議會召開臨時會趕工審查。不過，今天上午又有議員要求清點人數杯葛，最後因出席人數只有25人，不足半數而流會。

    今天上午，台南市議會審完衛生局預算後，接續要審查環保局的預算時，擔任國民黨團書記長的市議員李中岑表示，這次定期大會結束沒審完預算，民進黨拜託開臨時會來審預算，結果現在民進黨都在拚公投，像今天上午的預算都是國民黨和無黨籍在審。結果我們在審預算，民進黨卻在拚公投，因此當場要求清點人數杯葛。

    主席、市議員蔡育輝隨即裁示不休息，直接進行人數清點，不少在議會大樓內的議員聞訊紛紛趕來議事廳，初步清點結果28人，剛好達半數。不過，這時候，國民議員洪玉鳳、王家貞及無黨籍議員趙昆原3人隨即轉身走出議場杯葛，人數只剩25人，主席栽示人數不足，宣布散會。

    民進黨團發言人呂維胤事後向媒體說明，國民黨質疑民進黨拚公投沒在審預算，但從清點人數來看並非事實，現場第一次清點明明有28人，主席一開始也宣布28人，但他們卻刻意離席，讓會議流會。議場民進黨有13人在現場，建議大家應回歸和平理性去審思預算對市府的重要性，而非用政黨角度來審視預算。

    台南市議會召開臨時會趕工審預算。不過，今天上午因有議員要求清點人數杯葛，最後因出席人數不足半數而流會。（記者蔡文居攝）

    台南市議會召開臨時會趕工審預算。不過，今天上午因有議員要求清點人數杯葛，最後因出席人數不足半數而流會。（記者蔡文居攝）

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