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    終於有進度了！顏家「817招待所」圍牆打6個洞後 今拆掉一小片

    顏家招待所原本僅打6個洞的違建圍牆，今天拆掉一小片。（記者張瑞楨攝）

    顏家招待所原本僅打6個洞的違建圍牆，今天拆掉一小片。（記者張瑞楨攝）

    2021/12/16 12:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒本月7日親自操作怪手，拆除位於南屯楓樹段817地號的顏家招待所違建，但拆除進度被質疑緩慢，甚至有停滯的感覺，10天來僅在違建大門圍牆打6個洞，對此，記者今天實際勘查發現，今天（16日）略有進度，怪手將大門旁圍牆拆掉約四分之一，另一側違建也開始拆，但距離全部拆除還有很長的一段距離。

    包括時代力量台中市黨部副執行長吳佩芸等人，這兩天都質疑，顏寬恒於本月7日駕駛怪手象徵性拆除顏家招待所違建之後，拆除進度緩慢，甚至停滯，記者本月10日勘查，也見到大門旁圍牆僅打幾個大洞，吳佩芸強調，「顏寬恒自開怪手打的洞，就是盧秀燕的市政大漏洞！」、「原來顏寬恒大動作開記者會宣布拆除的範圍，就只有那個大門跟外牆。

    請問盧秀燕市長，這是市府面對違建的態度嗎？還是只要有初步拆除的動作，後續慢慢拆沒關係？難道只要拆除大門、做做樣子，就算數了嗎？」。

    中二選區立委補選民進黨候選人林靜儀也質疑，顏寬恒家族在台中南屯兒童遊戲場的公保地上興建招待所，經市府認定違建面積達500平方公尺，市府要求14天內自拆，13日已到期，不過至今僅拆掉進出口大門，並在圍牆敲出6個小洞，主建物幾乎沒有拆除動作，顏寬恒「不希望政論節目討論他，卻放那6個洞在那裡，難道要大家對那6個洞視若無睹嗎？」

    對於外界質疑，顏寬恒回應說，依照專業工班，依照結構安全性拆除，有任何質疑請各家媒體前往拍攝。

    記者今天上午11時許至現場勘查，見略有進度，原本只敲6個洞的圍牆，其中一小段的上半部已拆除，另一側的違建建物屋頂也開拆，不過，施工進度仍顯得緩慢，還不到中午12時，工人就忙著買飲料便當，進入圍籬後面休息，距離全面拆除尚有一段距離。

    面對大門右後方的建物屋頂，也已開始拆除。（記者張瑞楨攝）

    面對大門右後方的建物屋頂，也已開始拆除。（記者張瑞楨攝）

    牆面雖拆掉一小片，但距離全部拆除，還有很長一段距離。（記者張瑞楨攝）

    牆面雖拆掉一小片，但距離全部拆除，還有很長一段距離。（記者張瑞楨攝）

    顏家招待所原本僅打6個洞的違建圍牆，今天拆掉一小片。（記者張瑞楨攝）

    顏家招待所原本僅打6個洞的違建圍牆，今天拆掉一小片。（記者張瑞楨攝）

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