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    能源轉型電費漲3萬？能源局指被誤導 柯嗆：請經濟部說明

    台北市長柯文哲今至建國中學，視察心肌炎研究心電圖施作流程。 （記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲今至建國中學，視察心肌炎研究心電圖施作流程。 （記者羅沛德攝）

    2021/12/16 12:03

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨稱能源轉型會使每戶電費1年增加3萬元，經濟部能源局澄清，2019年開始就已多次澄清的錯誤訊息，柯市長也被誤導；柯文哲今受訪表示，每度電可能增加到0.8元，是行政院副院長沈榮津在立法院的報告，如果經濟部認為他講的不對，請經濟部出來說明，用電成本會變多少？

    柯文哲今上午赴建中視察心肌炎研究施作流程，會後受訪被問到相關議題，他表示，每度電可能要增加到0.8元，是行政院副院長沈榮津在立法院的報告，他讀過沈的資料，有人說他造謠，「拜託，我是讀沈榮津2019年的報告」。

    柯文哲接著說，羊毛出在羊身上，問題是用電成本提高時，民生用電不漲價，不是政府要補貼？如果經濟部認為他講的不對，請經濟部出來說明，用電成本會變多少？

    柯文哲指出，民生用電現在要補貼，當然可不用漲價，可是羊毛出在羊身上，所以這種題目就是真理越辯越明，請經濟部出來講，如按照經濟部的能源政策，電價、電力的成本會變多少？「趕快出來講，你不講，我們還是有立法委員會質詢你。」

    針對柯文哲說能源轉型會使每戶電費增加3萬元，前環保署副署長詹順貴痛斥柯「這是要多麼『無恥』才能如此『胡言亂語』」，柯文哲表示，那就請經濟部把電力的成本來提出一個報告，讓大家知道誰有問題。

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