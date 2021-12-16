立陶宛遭中國脅迫 蕭美琴：將竭力深化台立經濟關係

我國駐美代表蕭美琴15日接受《路透》專訪。（路透資料照）

2021/12/16 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐美代表蕭美琴15日表示，即使面對來自北京的施壓，台灣會在「善意循環」裡深化與立陶宛的經濟關係，而立陶宛外交代表團因受到中國脅迫，匆忙離開了中國，蕭美琴也對此表示遺憾。

台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設代表處後，北京在11月降低了與立陶宛的外交關係。《路透》報導引述消息來源透露，19名立陶宛大使館人員及其家屬，他們的離開是對中國「脅迫」的回應。

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蕭美琴接受《路透》專訪說，「很不幸他們的外交官員受到脅迫。我們將竭盡全力深化與立陶宛的經濟關係和技術合作。就我們與立陶宛的夥伴關係角度來看，這是一個善意和相互支持的良性循環。」

被問及是否仍希望美國允許台灣將其在設在華盛頓的駐美台北經濟文化代表處，象徵性地升級為台灣代表處時，蕭美琴說，「我們能用正常、專有的名字被稱呼，這是許多台灣人的希望和夢想，這是我們將繼續與美國夥伴溝通的事情。」

蕭美琴提到，美國和台灣近年來已改善台灣的武器採購流程，從不頻繁的大筆採購轉變為更定期的公告，這是其國防改革的一部分，以遏阻中國採取軍事行動，「過去幾年發生的事情是，美國在逐案審查我們的需求，因此無意將所有事情都歸入政治行程表。」

蕭美琴說，這樣的改變並非為了減少對北京的冒犯，而是為了更快地回應台灣的需求，「鑑於不斷變化的威脅狀況，過去幾十年，我們會專注於和平時期的巡邏或能力，我認為我們現在關注的是那些能夠嚇阻實際入侵的特定能力。」

行政院政務委員唐鳳日前參加白宮民主峰會簡報時，因地圖顏色標示台灣與中國不同，唐鳳的視訊畫面遭切換、只剩聲音，引發台美政壇議論。對此，蕭美琴說，美國政府已告知台灣這是一個「技術錯誤」，且事件發生後，美國政府已將唐鳳的完整演說上傳到民主峰會網站。

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