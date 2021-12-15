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    不想恢復重陽敬老金！柯文哲嗆議會：違法違憲 大撒幣搶選票

    柯文哲發文反批立法機關逕自通過增加預算之法案，違法違憲，質疑此例一開，以後議會想要大撒幣，搶自己的選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單。（取自柯文哲臉書）

    柯文哲發文反批立法機關逕自通過增加預算之法案，違法違憲，質疑此例一開，以後議會想要大撒幣，搶自己的選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單。（取自柯文哲臉書）

    2021/12/15 19:13

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求台北市政府恢復發放重陽敬老禮金，台北市長柯文哲反對，預計下週三（22日）將覆議案送議會表決，各黨議員砲轟不尊重議會。柯文哲今晚發文反批立法機關逕自通過增加預算之法案，違法違憲，質疑此例一開，以後議會想要大撒幣，搶自己的選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單。

    柯文哲指出，根據釋字第391號解釋：立法機關不得為增加支出之提議，若台北市議會要重發敬老金，要先說明錢要從哪裡來？否則此例一開，以後議會想要大撒幣，搶自己的選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單，這已經違背了行政權與立法權分立的原則。

    他認為，縣市政府狂舉債、債留子孫，根據監察院2019年的調查報告，地方政府財政狀況普遍欠佳，卻每年發放重陽敬老金，5年增幅高達8成，光是2018年全台就發了89億，監察院早已要求衛福部要督促縣市政府檢討，不能因此排擠其他社福經費運用，造成社福資源嚴重錯置，如今全台各縣市長還是在重陽節挨家挨戶用紅包袋發錢給長者，借錢舉債，用你的錢買你的票，典型的債留子孫。

    柯文哲說，台灣超高齡社會將在2025年到來，老年人口將多達469萬、扶老比高達30.9％，等於每3個年輕人要扶養1位老人，台北市目前65歲以上人口已有50萬2686人，老年人口比例很快就要突破20％，如果普發長者敬老金，明年至少要發10.8億、後年是11.1億，2028年會超過13億、2031年14億，這是年輕人扶不起的未來。

    柯文哲強調，照顧長者不是只有在重陽節這天，更長久的長者照護系統必須先建立，光是社會局的老人福利服務支出，就從他上任前的27億增加到2020年的58億，市府增加老人日間照護地點、補助9成左右長者每年9912元的健保費、增設長者專屬運動場域、增加捷運站出入口電扶梯，讓台北真正成為高齡友善的城市。

    柯文哲反問，一個禮拜後，台北市議會要為台灣寫下什麼樣的歷史？是一群進步的議士朝著促進國家社福政策，有規劃、有理想的前進，不計較選票流失？還是集體的墮落、為爭取選票而妥協？

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